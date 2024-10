Mariel definió jugar con Cristina y no participa del 17 de Octubre junto a Kicillof

Saludos a los compañeros /as peronistas en el Día de la Lealtad.

Melina Mariel Fernández como Presidenta del PJ de Moreno, Vicepresidenta segunda del PJ bonaerense, adopta una medida política partidaria que no está ceñida a la elección de autoridades sino al futuro institucional y de poder.

Pone en marcha la militancia que junta avales para que CFK presida el partido y ahí define su juego porque ANULA la opción Quintela, – que tuvo sus días de paredones pintados en Moreno – pero fundamentalmente toma una distancia con Axel Kicillof que este jueves 17 de octubre a las 16 horas encabezará el acto por el Día de la Lealtad Peronista, bajo el lema «Lealtad al pueblo, la patria no se vende» en Montevideo y Nueva York, Berisso.



La Capitana de Moreno no estará en la foto de esta tarde, en un acto de liturgia justicialista, el avance de una serie (más que película) que tendrá secuelas en caso que el río siga arrastrando piedras. Kicillof mostrará quienes sostienen un proyecto que excede nombres, exhibir a sus aliados /as que comprendieron que el silencio frente el avance de Cristina es una bandera de poder al que no renuncia. Aguas abiertas y mar de fondo… 17 de Octubre 2024.