Mariel en la cumbre de los Pueblos: «El gobierno de Milei es liberal y fascista, hoy nuestro pueblo está pasando hambre»

«Es un orgullo muy grande para mí participar de esta jornada, agradezco a los compañeros /as y camaradas», expresó Mariel Fernández en el inicio de su discurso en Brasil, Foz de Iguaçu, Cumbre Lationamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos.

La Capitana de Moreno, se refirió a las riquezas de la Argentina, el ser un país que tiene todos los climas, «donde tenemos una de las tierras más fértiles del mundo, pero en este momento tenemos en Javier Milei un gobierno liberal y fascista. Nuestro pueblo está pasando hambre, está atravesado por el narcotráfico, está la angustia de todas las familias que necesitan que sus hijos comiencen las clases, pero en este momento ni siquiera pueden comprar las útiles ni zapatillas. Hoy me encontré con muchos /as compañeras argentinos /as que me contaron lo difícil que es la situación social y económica».

En el segundo tramo de su ponencia, bajo la atenta mirada del Pepe Mujica, ex Presidente de Uruguay, la Intendenta de Moreno marcó un rumbo: «Compañeros /as, perdemos mucho tiempo en nuestras diferencias, en dedicar energía en las cosas que nos separan, no le dedicamos tiempo a las cosas que nos unen, nos une el amor a nuestro pueblo, nos unen las broncas que nos dan las injusticias. Queremos poder recuperar una economía que nos incluya a todos /as, tenemos que poner la energía en unirnos en cada punto de América Latina y el Caribe, para poder recuperar la libertad y la dignidad de todos los pueblos que sufren, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones campesinas, de los trabajadores de la economía popular. Hoy (refiriéndose al viernes) hubo cortes desde Ushuaia a la Quiaca para denunciar y decir que nuestro pueblo se está muriendo de hambre, que nuevamente se empiezan a desmayar nuestros compañeros /as porque pasan hambre. Muchas gracias por esta participación. Hasta la Victoria compañeros, no bajemos los brazos».