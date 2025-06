Mariel llama a la gran marcha del 18 de junio porque sin Cristina NO HAY FUTURO

Cuatro días intensos, gravitantes. Vértigo y el mundo no para. Llamado que proclama el resurgir épico, nada está prohibido porque las líneas deben cruzarse.



Allí, en ese comando central ganó un lugar la Intendenta de Moreno.







Mariel Fernández protagoniza el presente y alza su voz en el plan de ganar las calles, sostener a la conductora quien posee la entidad para delinear estrategias, tácticas, listas, el poder pero en el plano de lo incierto hay algo sustancial: Cristina no puede ser candidata, ¿quien le quitaría la centralidad para diseñar la sucesión?



Lo que ocurrió el día martes y los efectos inmediatos son un preludio del plan que se sostendrá en el tiempo, atravesará la campaña que sigue desdoblada, ¿poseerá la fuerza de vencer a la proscripción y la condena en el gran campo de batalla?: la Provincia de Buenos Aires.



Un operativo clamor está lanzado con spot oficial, en las redes germina la disputa cultural. La pieza abona a las marchas del calendario histórico – popular, y otras recientes ante el multiverso libertario. Refiere al 24 de marzo, al 8 de Marzo, a las transversales marchas estudiantiles del año 2024.



AHORA la fecha es 18 DE JUNIO DE 2025 para defender a ELLA, a Cristina, la que más defendió y cuidó los derechos, sostiene el audiovisual que comparte La Capitana de Moreno a sus redes sociales.



«Vamos por una justicia justa y democrática, por el futuro de tus hijos, por el destino de nuestro país, por el motivo que sientas, pero vení. Este miércoles 18 de junio VAMOS con ella«, concluye el audiovisual.



El próximo miércoles, día en que la ex Presidenta de la Nación concurrirá a Comodoro Py para ser notificada y trasladada a la prisión domiciliaria, una multitud estará allí porque entienden que SIN CRISTINA NO HAY FUTURO.



La Capitana de Moreno y Vicepresidenta del PJ nacional tuvo un pasaje en el programa de Pedro Rosemblat que se volvió viral porque es grito de batalla… que recién comienza: «A estos tipos no les regalo una lágrima. Si me emocionaba ver a Cristina tan entera diciendo que la están condenando, fue duro pero yo a estos tipos no les regalo. Nosotros vamos a pelear, nos vamos a organizar, vamos a defender a Cristina. NO les tengo miedo, no estoy triste, y creo que la mayoría de los compañeros que tenemos responsabilidades estamos así. Hay que hacer cosas organizadas, Cristina tiene una entereza formidable, no le pueden cerrar la boca. Vamos a seguir organizándonos con ella, en otro marco pero vamos a seguir».