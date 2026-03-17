Mariel ofrece 4,5 por ciento a la familia municipal, abajo de la inflación enero – febrero



Qué espejo mira el trabajador /a que presta servicios en la primer ventanilla que ofrece el Estado. La respuesta inmediata es su bolsillo; luego el acuerdo provincial fijado en un 9 por ciento para los primeros cuatro meses del año. Solo como referencia que nada tiene que ver con los gastos directos, puede registrar que el INDEC informó un 5,9 por ciento de inflación en el primer bimestre, y marzo acelarando.



Esta mañana se produjo el primer encuentro paritario 2026 y el binomio Ejecutivo, Mariela Bien (Secretaria de Economía) y el ex Secretario de Gobierno, Alberto Conca, informan a los /as representantes sindicales la oferta del 4,5 por ciento de recomposición salarial que impactaría en el pago de marzo. Traducción rápida: la propuesta está un 1,5 por ciento abajo de la inflación enero – febrero. Si se proyecta marzo, la pérdida en el poder adquisitivo del trabajador /a municipal rondaría el 4,5 %.



Los gremios, ATE, SITRAM y UPCN rechazan una propuesta «inadmisible». Nadie se hará los rulos, cajoneado el alerta y movilización, la dulce espera garantiza el sabor amargo para la golpeada familia municipal.



Cuarto intermedio hasta el miércoles 25 de marzo para seguir discutiendo, ganando tiempo, muy seguro el gobierno de Mariel que las conducciones gremiales acompañan su modelo… de eso ningún laburante municipal tiene dudas.