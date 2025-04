Mariel recorre la Provincia con su revista bajo el brazo

Reconquista, Peronismo que Vuelve a Enamorar, revista de pensamiento político. Con el primer número que se presentó el año pasado, la Presidenta del PJ morenense, quien está sentada a la izquierda de Cristina Fernández en la Mesa nacional del PJ, abre puertas porque el interés, las circunstancias y la voluntad política, crecen desde el pie, desde abajo.



De la nota editorial que lleva el título «Tengamos el coraje de transformarlo todo», extraemos un pasaje del pensamiento de Mariel Fernández de encomiable actualidad: «… hay una crisis política de muchos años en la representatividad de los partidos políticos, ahora aún más grave, por la falta de representatividad de los y las dirigentes. ¿Cómo el pueblo no va a hablar de casta? Si existen dirigentes que se definen como parte de “la clase política”. La política no es una clase. La política es el medio que tenemos como pueblo para transformar nuestra realidad. Y ahí me paro como peronista, El peronismo es la herramienta que construyeron los más humildes de la Patria, los y las descamisadas de nuestro pueblo, que vieron en el Gral. Perón los sueños contenidos de un pueblo que quería ser feliz. Por esta razón fue más importante el Movimiento que el Partido y por eso siempre permanece como una llama encendida«.



Inmediatamente recurre a una frase de Eva Perón para confirmar su norte: «La casta política, que había dominado durante siglos la política argentina, se había convertido en una clase aparte, sin contacto con el pueblo, sin sensibilidad para sus dolores y sin voluntad para resolver sus problemas”. Eva Perón, “La razón de mi vida”.

Por más Evas, por más sensibilidad en la política, y por más mujeres.

Podemos incorporar un eje estratégico que encarna el modelo Mariel: «La economía popular como modo de producción, como una clase social emergente en Argentina».



Esos dos párrafos disparan especulaciones sustentables en este presente, abril de 2025. Bueno, tal vez es una invitación al pensamiento no recomendable para aquellos /as que transitan la ancha avenida de lo VIRAL, la foto, la síntesis convertida en dopamina.



La Capitana de Moreno va moldeando una grilla de presentaciones en distritos donde el peronismo le abre los brazos para escuchar la propuesta y apuesta de volver a enamorar, siendo ella una figura que desea crecer para darle al soberano lo que es del pueblo.











En San Miguel, el pasado 21 de marzo (Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento), Mariel presentó la propuesta: «….producimos esta Revista en la que participan distintas personas de la región y tratamos temas que nos parecen importantes discutir. Un proyecto que nos convoca a darnos el debate que nos merecemos como militantes»







El 26 de marzo la comitiva militante, compuesta por funcionarios /as locales y la diputada Noelia Saavedra, aterrizó en Ezeiza y fue recibida por el Intendente Granados, hijo del histórico Jefe comunal Alejandro Granados. Allí el posteo de MF dejó un mensaje: «…Creemos firmemente en la doctrina del General Perón y como militantes tenemos que hacer honor a la doctrina. Necesitamos no perder la cercanía con nuestra comunidad y la organización comunitaria, que es lo que le da sentido a la política. Es necesario juntarnos, organizarnos, estar junto al que más necesita, escuchar a nuestro pueblo, y sobre todo, no perder la felicidad de militar».







Dos días después, el 28 de marzo, el Intendente Federico Otermín recibe a Mariel en Lomas de Zamora en la Casa del PJ. Lugar colmado para tomar la revista como una polea de transmisión, una excusa necesaria: «Este material es una herramienta y una excusa que nos invita a encontrarnos entre militantes de todos los espacios que componemos el campo nacional y popular. Un encuentro fundamental para vincularnos, organizarnos, defender a Cristina y dar pelea para volver a ser gobierno y transformarlo todo, porque eso es el peronismo!







Ayer, 3 de abril, la cita en la perla del Atlántico. Fernanda Raverta es la anfitriona en la casa del PJ de Mar del Plata. La militancia morenense que banca su modelo y gobierno se hace sentir. Mariel Fernández utiliza sus redes sociales para contar la experiencia de la revista Reconquista: «Una herramienta que nos invita a encontrarnos y debatir sobre temas importantes que tenemos que abordar como la industria, el campo, el sistema educativo y el trabajo, entre muchos otros. Estos encuentros tenemos que militarlos, como tenemos que militar espacios para las infancias, para los jóvenes, porque el modelo de virtualidad que nos proponen necesita que nos quedemos en nuestras casas. Juntémonos y demos los debates necesarios».