martes, 25 de noviembre de 2025

Mariel y la economía popular como sector de desarrollo inclusivo y solidario

martes, 25 de noviembre de 2025

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno impulsa y promueve la inscripción al Registro Local de la Economía Popular, una herramienta creada para visibilizar, acompañar y fortalecer a los sectores populares que diariamente sostienen la producción, el trabajo y la inclusión laboral en el distrito.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo en las oficinas del IMDEL ubicadas en Bouchard 34, Moreno Centro de lunes a viernes de 8 a 16 horas o a través del sitio web productores.moreno.gob.ar


Deben registrarse aquellas y aquellos que trabajan o emprenden en los siguientes rubros: textil, gastronomía, producción agroecológica, carpintería, artesanías y otros oficios o actividades vinculadas a la producción.


Este registro, coordinado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), permite identificar a quienes desarrollan actividades productivas y de servicios en la economía popular y, a partir de esa información, diseñar políticas públicas que garanticen derechos, promuevan la producción y fortalezcan la generación de empleo.


Las y los trabajadores que se registren podrán acceder a líneas de financiamiento y microcréditos, participar en ferias, mercados y espacios de comercialización municipales, recibir formación técnica y acompañamiento para potenciar sus emprendimientos e integrarse a una red de economía popular y solidaria que promociona el desarrollo local.


El Gobierno local que conduce la intendenta, Mariel Fernández, continúa fortaleciendo políticas públicas para acompañar a un sector clave en la generación de trabajo y en la construcción de un modelo de desarrollo local inclusivo y solidario.

