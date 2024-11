«Matías Castillón dejó la vida dando una mano, en una tarea solidaria»

Tres semanas después de la muerte del trabajador municipal Matías Castillón (que se produce mientras realizaba una mudanza), lo previsible sucedió, anticipo lógico por exigencias institucionales que imponen sesionar en un legislativo hiper degradado.



Sesión en el Concejo Deliberante que dejará preguntas sin respuestas. Destacamos que oficialmente se expresó «estar a disposición de la justicia porque se pone las manos en el fuego por quienes están en el territorio».



La intervención principal es la de Gonzalo Galeano, concejal del Movimiento Evita que coloca en su atril la foto en la que está Matías Castillón, un poderoso símbolo como mensaje porque remite al aniversario de Eva Perón donde el legislador está con su familia y se encuentra Matías, con la campera del Movimiento Evita.



No habrá en la exposición elementos que revelen datos inequívocos de la mudanza pero no es menor el concepto de «una tarea solidaria».



Galeano solicitó a sus pares y a la tribuna (propia) «no alimentar el carancheo interno y externo», poniendo muy en alto LA MILITANCIA. Afirmó el legislador, uno de los cuadros políticos territoriales más importante que tiene la Intendenta Mariel Fernández, que «es un momento muy doloroso y en los años de militancia nunca se preparó para esto».



Merece importancia leer lo que leyó en la tarde de ayer el señor concejal Gonzalo Galeano, una carta que, según sus palabras, fue confeccionada por compañeros y la familia de Matías: «No les puedo pedir que entiendan nuestro sentir, pertenecemos a un movimiento que tiene bandera e historia, los que odian al pueblo no lo entendieron y nunca lo van a entender jamás, lo que si les pido encarecidamente es respeto hacia la familia que está muy triste, respeto a sus amigos, respeto a sus ideales, respeto a la forma de vivir porque ese es el recuerdo y la herencia que la va a dejar a las hijas Mati, y el legado para nosotros, todos sus compañeros. Poco o nada tengo que decir del carancheo político lastimoso de algunos punteros oportunistas que han salido al barrio para ver que ventaja sacar de esta muerte tan triste. No les interesa Matías ni su familia. Nuestro querido «Laucha» los conocía que a cada momento estaba dispuesto a dar una mano, creo que él con los códigos de barrio les diría que dejen a su familia dejar pasar en paz este momento tan doloroso».



El segundo momento eleva al Movimiento Evita, escindiéndolo de algo concreto: es GOBIERNO MUNICIPAL. Considera Galeano: «Somos un movimiento que está todos los días, las 24 horas en los barrios resolviendo problemáticas de vecinos, algo que muchos saben, otros no saben y otros nunca pisaron el territorio. Se estaba realizando una función básica para todos /as los que estamos comprometidos en los barrios de este Municipio (sic). Son tan ignorantes que quisieron interpelar a una Secretaria (NdR: María Giménez) que nada tiene que ver con la situación, solo por el caranchismo político. Nosotros no renegamos de donde venimos, no odiamos a los que menos tienen, en el barrio convivimos diariamente con necesidades básicas e inmediatas, violencia de género, consumos problemáticos, abusos de todo tipo y mucho más».

Tercer pasaje del sentido discurso del amigo de Matías Castillón, el concejal Galeano: «Los últimos días quizá fueron los peores de mi vida como militante, nos tocó de manera muy temprana a un compañero, Matías Castillón, «Laucha», mi amigo, militante, que dejaba todo en cada momento en que se le pedía una mano. Todo el barrio así lo recuerda, que estaba a disposición siempre. Matías lamentablemente, como decimos todos, lo atravesó la desgracia. Militaba con sus amigos, feliz, libre de elegir y convencido de lo que nosotros creemos, una patria justa, libre y soberana. Quedará siempre en nuestro corazón con una sonrisa y su predisposición a la acción solidaria. Será bandera de las marchas, estará en cada olla, será mural en la esquina de nuestro barrio, bandera del equipo de su barrio. Será siempre un compañero que luchó y luchará para conseguir nuestros sueños. Nosotros, sus compañeros, estuvimos, estamos a disposición de su familia, tratando de sostenernos entre todos en estos tiempos tan difíciles, no nos escondemos, no nos hacemos los boludos, estamos a disposición de la justicia y pongo las manos en el fuego por cada compañero /a que estaba en el territorio porque así somos, pero por sobre todas las cosas así era él».



Cuarta estación de una palabra muy esperada en el ámbito de la política institucional, porque además de militante es GOBIERNO, lo que significa tener funciones y responsabilidades: «Si quieren hacer algo bueno ayuden, hagan un simbólico silencio en honor a un compañero, a un vecino de Moreno que DEJÓ LA VIDA DANDO UNA MANO EN UNA TAREA SOLIDARIA. Usaron la muerte de mi compañero y amigo para un minuto de Instagram. Me duele enormemente, estoy atravesado porque uno nunca se prepara para esta situación. Le pido a cada compañero /a que vino a acompañar en este momento que no nos prendamos en ningún oportunismo político, seamos respetuosos, demostremos que el compañero dio su vida por militar, no nos prendamos porque eso es lo que están queriendo todos».