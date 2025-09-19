Mayra Mendoza convoca a ganar las calles a 100 días de la condena y arresto de Cristina

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, informó a través de su cuenta en X que se reunió con integrantes del Partido Justicialista y diversas organizaciones políticas para coordinar acciones en el marco de los 100 días de la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Las actividades se harán mañana con una movilización a San José 1111, recordando la marcha realizada en la Plaza de la Dignidad que expresó el rechazo a lo que califican como una «condena injusta». Además, anticipó la realización de una caravana nacional el 17 de octubre, Día de la Lealtad, a nueve días de las elecciones nacionales, en el marco de la campaña #ArgentinaConCristina.



“Como militantes políticos, vamos a seguir en las calles contra la política de ajuste y reivindicando nuestras mejores experiencias y a Cristina, que la hizo posible”, señaló Mayra, en un mensaje dirigido a sus seguidores y al público en general.



La Alcaldesa de Quilmes, figura central de La Cámpora, definió al gobierno nacional de «mafioso, corrupto y cruel», y sostuvo que la actual administración busca «distraer y borrar referencias de un tiempo de dignidad para la patria y el pueblo».