«Me daría pudor decir que voy a la universidad pública ganando como concejal 800 mil pesos al mes»

Ante la ausencia del bloque legislativo de La Libertad Avanza quien asume el rol de oficialista (nacional) es Demian Martínez Naya, dirigente del PRO, línea Cristian Ritondo. En ocasión del debate sobre el «desfinanciamiento» de las universidades públicas, Naya apeló al juego de chicanas y tensión con el bloque Unión por la Patria, Frente de Izquierda y el público presente. Aseguró que la «marcha universitaria» del 23 de abril fue grande pero no mayor a la del SI SE PUEDE de Macri. Luego emprendió la interpelación al «marielismo«: «Si dicen defender la Universidad de Moreno les propongo que votemos ahora la restitución de la tierra de la ESPUNM». La iniciativa sobre tablas marchó al fracaso – rechazo de UxP que, en esta ocasión, vertió el argumento que «no hay precisiones sobre la causa judicial».

La intención de Naya podía tener más técnica, por ejemplo, «no es ilegal decidir dejar de litigar y transferir el terreno porque está en la justicia la discusión de la titularidad», porque precisamente fue la justicia quien instó «a que las partes lleguen a un diálogo y acuerdo», paso que nunca dio la Municipalidad, razón que explica el litigio que inició la UNM para recuperar la tierra que sigue siendo propiedad del Estado nacional, hasta tanto no haya una decisión en lo contrario.

Un extracto del discurso de Naya también debería aunar en mejores debates. Según sus palabras «seis de cada diez alumnos de la universidad pública no se reciben; donde tres de los cuatro que alcanzan el título son de la escuela privada, personas de altos recursos, de los quintiles más altos de la sociedad«.

Acto seguido bajó línea y criticó a algunos /as de sus pares: «A mí me daría un poco de pudor que siendo concejal, ganando $ 800.000 decir que voy a una universidad pública y puedo abonar porque la universidad no es gratuita sino que está arancelada. Lo digo porque nosotros como concejales no somos pobres con una dieta de 800 mil pesos, los que si son pobres son los empleados de este Municipio».