«Me genera alegría ver a jóvenes que militan en La Libertad Avanza, que asumen el compromiso de dar la batalla cultural»

Al confirmarse las listas que competirían en la elección desdoblada de septiembre dos factores inalterables fueron confirmados:



1- La Libertad Avanza era el nuevo bloque opositor en el HCD (después de más de dos décadas el apellido Asseff dejaría su banca legislativa)

2- La Libertad Avanza conducida por Vera Chávez no ponía ningún escaño en juego, lo que obtendría en las urnas sumaba.



Por supuesto que la performance resultó idéntica al porcentaje medio histórico del asseffismo, PRO y Juntos por el Cambio. No obstante, LLA es un bloque homogéneo de siete representantes, al que debe sumarse María Selva Aguilar, por el acuerdo sellado entre Leo Cóppola y Vera Chávez.



Tras la jura de los nuevos /as ediles, Daniel Chávez, ex consejero escolar, hombre de la docencia pública, destacó «la alegría que le genera ver a jóvenes que militan en La Libertad Avanza, que asumen el compromiso de dar la batalla cultural».



El cuerpo colegiado, ahora más que antes, presenta una super polarización que garantiza la grieta al palo. Chávez aguarda que las palabras del Presidente del cuerpo se cumplan, que fluya la información, que existan tiempos de análisis, que respondan pedidos de informes y que se vote lo mejor para el pueblo de Moreno.



