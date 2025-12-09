Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 9 de diciembre de 2025

«Me genera alegría ver a jóvenes que militan en La Libertad Avanza, que asumen el compromiso de dar la batalla cultural»

martes, 9 de diciembre de 2025 2 min de lectura

Al confirmarse las listas que competirían en la elección desdoblada de septiembre dos factores inalterables fueron confirmados:


1- La Libertad Avanza era el nuevo bloque opositor en el HCD (después de más de dos décadas el apellido Asseff dejaría su banca legislativa)

2- La Libertad Avanza conducida por Vera Chávez no ponía ningún escaño en juego, lo que obtendría en las urnas sumaba.


Por supuesto que la performance resultó idéntica al porcentaje medio histórico del asseffismo, PRO y Juntos por el Cambio. No obstante, LLA es un bloque homogéneo de siete representantes, al que debe sumarse María Selva Aguilar, por el acuerdo sellado entre Leo Cóppola y Vera Chávez.


Tras la jura de los nuevos /as ediles, Daniel Chávez, ex consejero escolar, hombre de la docencia pública, destacó «la alegría que le genera ver a jóvenes que militan en La Libertad Avanza, que asumen el compromiso de dar la batalla cultural».


El cuerpo colegiado, ahora más que antes, presenta una super polarización que garantiza la grieta al palo. Chávez aguarda que las palabras del Presidente del cuerpo se cumplan, que fluya la información, que existan tiempos de análisis, que respondan pedidos de informes y que se vote lo mejor para el pueblo de Moreno.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


«Acompañamos lo que decida Mariel y vamos por proyectos grandes»

Mariel: mensaje a sus concejales /as, al pueblo de Moreno y libertad para Cristina

Por Malvinas, la raíz cristiana y un mensaje soberano opuesto al modelo Milei

El agua en Mendoza no se negocia, el pueblo en la calle

Mayoristas reclaman por una reforma laboral

Concejo Deliberante y la jura: la Fuerza de Mariel y el bloque de Ramón Vera Chávez

Mario tenía 72 años y murió luego de sufrir el robo de su bicicleta