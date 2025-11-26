Mendoza: El pueblo sale a la calle y le dice NO A LA MEGAMINERIA

Por Pavla Ochoa /



Desde la mañana del miércoles 26 de noviembre, las asambleas por el agua de Mendoza, se concentran y movilizan frente a la Legislatura Provincial para evitar la aprobación de los proyectos extractivistas por parte del gobierno de Alfredo Cornejo.



Mendoza se encuentra en un dia decisivo. La megaminería podría entrar en Uspallata.



El martes 25 de noviembre se firmaron los dictámenes de comisiones para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge (junto con otros 3 proyectos), y el miércoles 26, con el oficialismo empujando con fuerza, podría ir al recinto para su votación. Quince años atrás, esa misma iniciativa había sido frenada por 44 votos negativos.







En diciembre del 2019 una rebelión popular en la provincia había volteado el intento del gobierno para derribar la Ley 7722. Ahora, bajo la avanzada de modificar la Ley de Glaciares que propone el Presidente de la Nación, Javier Milei, la propuesta de extraer cobre y oro en el valle de Uspallata podría ser un hecho.