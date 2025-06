PRIMER CONGRESO AMBIENTAL EN MORENO –

Con la participación de Máximo Kirchner y referentes ambientales de todo el país se debatieron políticas públicas para el cuidado ambiental y se reivindicó el rol del pueblo como protagonista.



Bajo el lema “Cuidar la Casa Común”, se realizó el 1° Congreso sobre Ecología y Justicia Social en el Distrito Ecológico Roggero (DER). Estuvo encabezado por la intendenta, Mariel Fernández, junto al diputado nacional, Máximo Kirchner, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar y cientos de personas de Moreno y de otras ciudades quienes compartieron experiencias, talleres y debatieron sobre el cuidado de la naturaleza.



Durante la presentación, la jefa comunal, expresó: “Cuando uno piensa la política pública está pensando en el bien común, en este caso en el pueblo de Moreno y todo se puede hacer. ¿Saben cuántos basurales había en Moreno? Más de 400 a cielo abierto. ¿Saben cuántos basurales hay ahora? Cero. Este lugar que está tan precioso, queremos que esté lindo para los seres humanos, para que lo disfrutemos y eso es el peronismo, es dignidad, es amor y es que los sectores populares tengamos derecho a acceder a la belleza”.



Además, la intendenta de Moreno agregó: “Tenemos que pensar cómo avanza la urbanidad sobre el paisaje y cómo vamos construyendo esa armonía donde habitamos los lugares, pero cuidamos la naturaleza. Mi mejor paisaje era ver a mis compañeros trabajando en la organización popular. Qué hermoso compañeras y compañeros es ver ese hermoso paisaje inserto en este otro paisaje, el de un Moreno limpio, con conciencia ambiental donde el pueblo es protagonista. Esta política pública, este Estado municipal no pudiera ser sin ustedes”.



Por su parte, Máximo Kirchner, remarcó que “Ni el ambiente es enemigo del desarrollo ni la seguridad es enemiga de los derechos humanos. Creo que la capacidad y el desafío que tenemos de aquí en adelante es que todas estas cuestiones, estos falsos antagonismos que propone la derecha argentina los derribemos con inteligencia, con trabajo, con voluntad, con planificación. Para que no nos sigan compartimentando y dividiendo en pequeñas células que finalmente al estar esparcidas y no unidas no pueden pujar contra un poder que es grande” y añadió: “Volver, acercar la palabra a la acción es una condición sine qua non para que realmente nuestra sociedad se vuelva a involucrar. Les agradezco profundamente la voluntad que demuestran estando acá para venir a discutir, debatir y tratar que un puñado de ideas, de sueños, de desafíos, los podamos concretar”.



El Congreso ambiental estuvo organizado por el Municipio a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local IMDEL, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional IDUAR, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante la jornada hubo comisiones de debate sobre el valor ecosocial de la planificación urbana; Modelos de producción, distribución y consumo sostenibles versus agronegocio; Transición energética justa y popular para el fortalecimiento de la soberanía energética; Gestión integral de los residuos; Cambio climático y políticas públicas; Educación ambiental; Ecofeminismo, patriarcado y capitalismo; Extractivismo neoliberal; Turismo sostenible; Democracia, política, derecho y justicia ambiental.



También, se realizaron talleres participativos sobre carpintería responsable y sostenible y tallado; Herramientas para la educación ambiental y la participación comunitaria; Ecoliteratura, poesías y relatos para una conciencia ambiental; Comunicación ecológica; Reciclado y valorización de residuos; Compostaje y huerta domiciliaria; Vivero de especies nativas; Apicultura; Interpretación ambiental inclusiva y bioconstrucción.



Las y los presentes recorrieron y disfrutaron de una Eco Feria, espacios gastronómicos y varias actividades en contacto con la naturaleza.



Como cierre tuvo lugar un panel integrado por la diputada provincial, Noelia Saavedra; las diputadas nacionales, Mónica Macha y Natalia Zaracho, la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Moreno, María Giménez; Emilio Spataro, ecologista de Corrientes; Eugenia Segura de la Asamblea por el agua de Uspallata; Francisco Iracheta de la reserva natural Isla Verde y Gustavo Koenig, autor del libro “Ecoperonismo. Recursos naturales, soberanía y ambiente”.



Acompañaron personas de distintos puntos del país y autoridades locales.