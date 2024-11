Mientras confirmaban la sentencia, Cristina camina Moreno

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.



Así lo resolvió este miércoles la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible. Ella no estuvo presente y tampoco su defensa, que anunció que seguiría la lectura en forma remota.



En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años),de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años),de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).



Los camaristas rechazaron todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022. La expresidenta fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.



En ese momento, la ex Presidenta se encontraba en la localidad de Moreno, participando de una actividad junto a la intendenta Mariel Fernández.



“Voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”, posteó en las redes sociales. Fue una sorpresa porque se esperaba que siguiera la audiencia judicial en el Instituto Patria, acompañada por legisladores, dirigentes afines y con la militancia en la puerta, expresándole su apoyo.

Yendo a Moreno, donde voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres. Nos vemos ❤️ pic.twitter.com/BttUXNQTrx — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2024

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py«, emitió como sentencia Cristina Fernández junto a La Capitana de Moreno que demuestra estar lista en el juego de las grandes ligas.