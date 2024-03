Milei apunta a cerrar ANSES Cuartel V

Si hay que entender los modelos desde una concepción extrema que el Estado es obsoleto, que las estructuras son refugios de la militancia del que se nutre la casta que odia Milei, tal vez se arribe al presupuesto que sin plata no hay derechos, que representa aniquilar los derechos.

La UDAI de Cuartel V, inaugurada el año pasado, significó un avance, aproximación a personas, seres humanos, a las que el Estado, incluso el actual, tiene la obligación por ley de asistir. Nada parece frenar la vocación de cerrar todo. Aterrizaron los telegramas de despido a trabajadores /as de ANSES Cuartel V. Por supuesto que hay puestos jerárquicos (por caso el conocido de Tomás Larrea, ex Secretario de Desarrollo Comunitario, esposo de la diputada provincial Noelia Saavedra) porque las estructuras de gestión, también las de Milei, preservan la arquitectura. Lo grave es que «hay despidos sin reemplazos», un camino de vaciamiento y cierre

Los /as trabajadores /as, juntos a vecinos /as, se convocarán el próximo lunes a las 8 horas con un plan de lucha definido: NO al cierre de ANSES Cuartel V, reincorporación YA.