«Milei avanza sobre ANSES porque quiere volver a las AFJP»

Trabajadores /as, partidos políticos, movimientos sociales, vecinos /as, un piso muy heterogéneo que diagrama la unidad posible frente a la oficina de ANSES Trujui. Pablo Lopardo, trabajador del organismo, dirigente del MST con próximo destino 2024 Concejo Deliberante de Moreno, delinea el cuadro de situación objetivo: dos trabajadoras despedidas del organismo y con epígrafe destacado por Lopardo: «En este caso no estamos hablando de ñoquis, ni venidos ni llegados de la mano del último gobierno, hablamos de compañeras que tienen casi diez años de antigüedad, que nunca han faltado, que apoyan la cola en la silla y son las últimas en irse. Acá hablamos de un gobierno que ha decidido avanzar sobre ANSES porque quieren un organismo privado, volver a las AFJP. Muchos de los derechos que tramitamos acá se han caído, no hay más garrafa social, no hay más PROGRESAR, créditos a jubilados /as, pero quieren seguir avanzando sobre otras prestaciones».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: