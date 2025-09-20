Milei lanzó la campaña: «Conan es cordobés»

En el Parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba el Presidente de la Nación ratificó SU RUMBO. Acto electoral, proselitista, acompañado por su hermana, su vocero, su Ministra de Seguridad, su presidente legislativo, Martín Menem.



Javier Milei ingresó como rockstar y pronunció frases que buscan contener al núcleo duro: «Cuando en 2023 cantábamos la casta tiene miedo, decían de qué tiene miedo… de que les ganemos. Ahora también tienen miedo. El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero con la máquina de impedir, porque están cagados”.



Sobre los audios de Spagnuolo el Presidente los atribuyó a una operación de «inteligencia artificial». La denuncia sobre sobornos avanza en la justicia, pero la respuesta de Milei en clave de defender a su hermana Karina apuntó a Cristina: «Quizás cuando hacen el gesto de tres sea por las tres causas que le faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y los cuadernos de la corrupción. El choreo más grande de la historia de la humanidad”.



Con el dólar volando, reservas que se agotan, riesgo país desbocado, una macro en implosión, Milei arengó a la militancia libertaria: «No nos podemos resignar, no nos podemos permitir fracasar de vuelta. Nosotros somos la fuerza de la esperanza. Vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Les pido que no flaqueen, sigan peleando. ¡A no aflojar!”.



Contento de estar en la Ciudad Mediterránea, el león no olvidó al perro: «“Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba”, afirmó Milei al iniciar su discurso. Recordó su paso por el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba y remarcó que “Conan es cordobés”,