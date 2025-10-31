Milei, los juguetes y Feliz Navidad



El Gobierno redujo del 35% al 20% los aranceles a la importación de 14 categorías de juguetes, alineándolos con el mínimo del Mercosur para beneficiar a los argentinos con bienes de mayor calidad a un mejor precio.



Se redujeron los aranceles de triciclos; patinetas; juguetes con ruedas; muñecas y muñecos; coches para muñecas y muñecos; y rompecabezas; entre otros juguetes, según detalló el decreto 781/2025.



El presidente de la Cámara Argentina del Juguete, Matías Furió, reconoció que «hasta ahora, Argentina era el único país del bloque que mantenía un derecho de importación extrazona del 35%, el nivel máximo consolidado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).»

«La Cámara espera que esta baja contribuya a reducir la informalidad en el comercio, que constituye una de las principales preocupaciones del sector. Actualmente, se estima que alrededor del 30% del mercado local se abastece a través de maniobras irregulares, entre las que se destacan el contrabando, la subfacturación y el salto de posición arancelaria«, planteó Furió.



«El crecimiento del contrabando y la comercialización de juguetes no certificados no solo afecta la competencia leal entre empresas, sino que también pone en riesgo la seguridad de los niños», agregó.



Según indicó la industria local, la Secretaría de Comercio se comprometió a multar y bloquear el CUIT a las empresas que no cumplan con la normativa. Los jugueteros nacionales aspiran además a tener «una agenda de trabajo conjunta con el flamante director adjunto de Aduana, Esteban Marzorati, que contemple estos temas de control, y ratifica su compromiso de seguir trabajando para impulsar las reformas necesarias que promuevan el desarrollo, la transparencia y la competitividad de la industria del juguete argentino».



