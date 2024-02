«Milei no es responsable que las /os trabajadores /as municipales tengan salarios básicos de indigencia»

Para la concejala Gisele Agostinelli de Juntos por el Cambio el plan de Javier Milei tiene un norte, un rumbo, tendiente a reconstruir el país y otorgar alternativas para todos los argentinos /as. En el «mientras tanto» existen pastillas audiovisuales que retroalimentan el juego de la agresión y la violencia, mientras el pan es más caro, la leche es más cara, la heladera no se llena y es probable que se tenga que vender la heladera. Con honestidad intelectual, Agostinelli responde: «Hay situaciones que tienen que salir de ese juego, del rol que asume la política desde hace algunos años y mirar un poco más allá, porque sino lo que tenemos después son construcciones del relato. Hoy llegamos a un punto que la mitad de la Argentina es pobre y no creo que sea responsabilidad del Presidente que hoy está ejerciendo sino de la política desde hace muchos años. Si no se cambian muchas cosas es muy difícil construir un país que genere oportunidades para todos. Creo que Milei tiene una forma muy característica para instalar temas, pero lo que hay que ver es el fondo de la cuestión«.

Tomo lo que decís y recuerdo que vos, sentada en el Concejo Deliberante, fuiste víctima de la violencia política. El Presidente Milei hace uso de la violencia política. El Congreso de la Nación está compuesto por fuerzas y es legítimo que las mismas aprueben o rechacen proyectos, y eso no lo convierte en un nido de ratas. La descalificación como modo no es una vía posible de mejorar, y en el mientras tanto hay personas que sufren porque tienen hambre. Si esto explota no sé cuál es el tejido social que lo contenga

No creo que ese juego de la política esté bien. El Congreso, los Concejos Deliberantes tienen una función y los poderes ejecutivos tienen otra. Entiendo que la formación política de Milei pasó por otro lado, pero ese modo es algo que antes otros /as lo hacían. Si vas a una sesión del Concejo Deliberante te das cuenta quien leyó o analizó y quien está para el discurso. El costo de vida, los precios de los productos básicos, las tarifas de luz y transporte, son los temas que debemos debatir junto y al mismo tiempo al tema de los sueldos. Creo que hay un modelo que se está desarrollando y tiene una planificación. Para mí es sorprendente la oposición de algunos, entonces entiendo importante poner en la mesa qué se hizo antes para llegar a esto hoy. Durante mucho tiempo se subsidió el transporte pero no crecieron o avanzaron los salarios. El salario de los /as trabajadores /as municipales es una muestra, tiene un básico de 180 mil pesos, incluso se le complica porque el boleto del transporte tuvo un reajuste…

Con la política de Milei le alcanzará menos porque el Presidente quiere déficit CERO a un costo social elevadísimo. Podés eliminar la intermediación si querés, lo que no podés es dejar de enviar alimentos a las personas que lo necesitan

Bueno, Milei no es responsable de los trabajadores municipales sino de la Intendenta que en sus primeros cuatro años llevó a un pérdida del poder adquisitivo superior al 90 por ciento. Sobre la necesidad social tengo plena fe que ese trabajo va a estar porque tengo relación con el funcionario nacional (Pablo de la Torre), muchos comedores llamaron y se le informó que le bajarán mercadería

Vos defendés la educación pública, concurrís a la UNM, pero la política de Milei desfinancia la educación pública, ¿sabés o entendés hacia donde va el modelo Milei?

Creo que hay que marcar un rumbo a la sociedad, elijo creer. Cuando pagás más caro una gaseosa que un boleto de colectivo, cuando pagás algo esencial muy por debajo de su precio hay algo que está mal…

En un apartado o regreso a lo que «llamamos juego», esta semana recibimos mensajes sobre el posteo que realizó el concejal Lucas Franco que comienza una carrera en la Universidad Nacional de Moreno. El punto no es la crítica sino la vigorosa manifestación que descalifica (que no reproducimos de esos mensajes), como otra muestra de los circuitos minados o rotos. Lejos de defender o atacar, sostener o empatizar, la pregunta para Agostinelli buscó una reflexión política de ella hacia un colega que pertenece al oficialismo gobernante: «Creo que lo pasó tiene que ver con el grado de ironía que hace en ese posteo. Muchas familias de la ESPUNM han llorado en el Concejo Deliberante mientras él defendía la política de la Intendenta que no es solo contra la ESPUNM«.

Por supuesto que hubo espacio y algo de tiempo para que Agostinelli se refiera a Juntos por el Cambio, los movimientos internos y una respuesta directa al armador Demian Martínez Naya:

Entrevista completa en Desalambrar Tv: