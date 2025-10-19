«Milei no va más, el peronismo no es la solución y diciembre se puede adelantar»

ELECCIONES 2025 –



Los cuatro partidos que integran el Frente de Izquierda clavan sus banderas en la Plaza San Martín. Mediodía de sábado con pronóstico electoral. Desde Bahía Blanca a Moreno, los /as principales figuras del FIT -U cumplen con las postas diagramadas, llevando la palabra, propuestas, denuncias y alertas. Nicolás del Caño, primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, profundiza en el eje que intentará capturar el voto bronca, descontento, expectativa: el peronismo no es solución a las políticas de Milei porque acompañó a los libertarios en el Congreso, especialmente en el Senado.



En las calles, no pagar la deuda externa, en defensa de los/as trabajadores /as, el corpus de la izquierda que ante la hipotética erupción social, que haría temblar la institucionalidad, propone la Asamblea Constituyente.



Del Caño fue categórico al responder que «diciembre se podría adelantar» porque hay una relación directa entre el resultado electoral, la devalución de la moneda luego del 26 de octubre y el odio que despierta Milei en la clase trabajadora.



«El presidente del bloque peronista en el Senado (Mayans) emite como mensaje que hay que tener buenas relaciones institucionales con la amiga de Videla por si todo este se desmadra y Milei no puede continuar. La izquierda no tiene ni quiere nada con Victoria Villarruel, la amiga de Videla«, sentenció Nicolás del Caño.



Entrevista completa con Nicolás del Caño, Mónica Schlotthauer y Ana Paredes Ladman: