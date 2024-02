«Milei representa todo aquello por lo que luchamos para que no exista más y fallamos»

Camila Quevedo, Directora de Entidades Intermedias, figura del Movimiento La Capitana. Entrevista que recorre la función del área, lo que sucede con la vida de las sociedades de fomento, centro de jubilados y clubes de barrio que pretenden sostener «los papeles al día» y estar en la nómina de posibles instituciones que pueden conseguir subsidios, aportes o donaciones, no solo del sector público sino especialmente del privado.

La nota con la funcionaria aborda las demandas alimentarias que, en un sentido de abordaje integral – territorial, adquiere otra velocidad desde la llegada del nuevo gobierno nacional. Expresa Camila Quevedo sobre Javier Milei: «Representa todo aquello que luchamos para que no exista más, y fallamos. Siempre lo digo, Milei es producto de muchas fallas del peronismo, que no pudo dar respuestas a cuestiones básicas sobre todo en los últimos cuatro años. Milei no representa en nada los intereses del pueblo argentino».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: