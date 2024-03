«Mis hijos no están teniendo el derecho a educarse»

PRIMARIA 11 GENERAL RODRÍGUEZ –

No es una broma de mal gusto, es la realidad que desagrada. Aquel temporal de diciembre dejó consecuencias y la Provincia de Buenos Aires, junto al Municipio de General Rodríguez, son responsables de no haber resuelto los daños . A madres y padres se les notifica que la obra comenzó un día antes del inicio de clases y durante dos meses (mínimo) el edificio de la Primaria N° 11, barrio Parque Irigoyen solo abrirá sus puertas a los /as docentes que cumplen sus horarios laborales, quienes recibirán consultas de la comunidad educativa:

Romina escribe un mensaje que queda estampado en un afiche. Será la bandera que llevará en todo momento porque «sus hijos no están teniendo el derecho a educarse»

Nota completa en Desalambrar Tv: