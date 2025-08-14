Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 14 de agosto de 2025

Moreno celebra el Día de las Infancias

jueves, 14 de agosto de 2025 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno celebrará el Día de las Infancias el domingo 17 de agosto, de 14 a 17:30 horas, en la Plaza Doctor Buján, ubicada en la Ruta Provincial N°7, Km 35,5, en Paso del Rey.


Las familias podrán disfrutar de una amplia propuesta que incluye: juegos tradicionales y recreación para todas las edades, shows de títeres, maquillaje; gran kermés, obras de teatro, juegoteca con propuestas saludables, actividades de Educación Sexual Integral ESI y asesoramiento de Casa Pueblo para personas atravesadas por el consumo.


La jornada contará también con un sector gamer; juegos de educación vial, el espacio del Plan de Alfabetización “Moreno Lee y Escribe” e inflables.


Festejar El Día de las Infancias reafirma el compromiso del Gobierno local con la promoción del desarrollo integral de niñas, niñas y sus familias en un espacio de encuentro y celebración que promueve el juego, la cultura y la recreación.

