Moreno Lee y Escribe: 21 clases, desde agosto a diciembre

Julio es el mes de las capacitaciones para aquellos /as que sienten el llamado pedagógico que emerge de una decisión de la Intendenta pero que tiene causas previas. Los resultados oficiales de pruebas básicas revelan los inconvenientes en dos prácticas: leer y escribir (alumnos /as que ya asisten a nivel secundario presentan estos déficit). Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación fue desmantelado un programa nacional de alfabetización.

¿La cuestión es definir cómo se plantean las posibles soluciones a una problemática que no es solo escolar? Pregunta que marca el inicio de la entrevista con Natalia Peluso, Licenciada en Educación, cuadro político del Movimiento Evita en Ituzaingó, una profesional que participó en la fundación de la Universidad Nacional de Moreno. Es ella la Coordinadora del Plan Municipal de Alfabetización Inicial “Moreno lee y escribe«.

Alumnos /as que asisten a 4°, 5° y 6° año del Nivel Primario podrán asistir voluntariamente a uno de los 200 centros de alfabetización que prevé abrir el gobierno local el primer sábado de agosto. «Queremos trabajar junto al sistema educativo para no dejarlos solos», manifiesta Peluso que pone en valor lo siguiente: «En Moreno hay mucha tradición de organización comunitaria, los chicos los días sábados van a lugares. De este programa participaron inspectores, docentes, los sindicatos, de hecho muchos de ellos son parte del equipo de formadores que estarán capacitando a los /as alfabetizadores /as. Con Jefatura Distrital se está trabajando para nominalizar esos niños /as que tienen a quienes se les va a proponer concurrir los días sábados en las sedes que, en principio, no será en las escuelas sino en lugares de la comunidad que ya tienen acompañamiento comunitario. Con la capacidad que tenemos hoy el plan puede estar llegando a 10 mil chicos /as, eso requiere de 200 centros con cincuenta niños /as cada uno, con cinco alfabetizadores por espacio. No podemos ni vamos a reproducir lo que hace la escuela tradicional».

Hasta el momento se anotaron 624 inscriptos (estudiantes universitarios, de profesorados, militantes que trabajan en otros procesos de alfabetización) que serán formados por un equipo y recibirán una certificación brindada por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) que a través de la Facultad de Filosofía y Letras tiene la carrera de Ciencias de la Educación. Los /as personas que darán clases «solo recibirán recurso para los viáticos (carga de la SUBE)», aunque se estudia fortalecer ese aporte. Todo el trayecto será monitoreado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE)

Entrevista completa en Desalambrar Tv: