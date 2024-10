Murió Miguel Fernández

El militante, el hombre que atravesó las torturas y persecuciones; quien trabajó para sostener la memoria, verdad y justicia señalando los circuitos del horror, reconstruyendo la historia de lo ocurrido en Moreno y toda la zona oeste, dejó este mundo en la tarde de hoy.



Miguel Fernández (68 años), ex Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, preservó su independencia, la autonomía, supo tomar posición por encima de la mediocridades, de los usos, abusos y chapas que ofrecen prestigios ficcionales. Su legado no es material de archivo, la lucha continuará en aquellos /as que tomarán su palabra.



El pasado 15 de agosto Desalambrar publicó la entrevista que ofreció Miguel en la Plaza de Catonas. Dijo allí que hay que seguir construyendo, confiando en las futuras generaciones porque, en pleno auge del negacionismo, «no tiene que haber olvido, los pocos juicios que estamos haciendo tienen que seguir. Los genocidos tienen que estar presos en cárceles comunes, porque hoy están presos en lugares que son chalets, con pileta de natación, piso radiante, es como estar en sus casas, no están presos. Ponele que hay 1200 milicos juzgados, hubo más de 500 centros clandestinos de detención«.







Los restos de Miguel Fernández serán velados mañana en Cochería Romano (calle Vicente López 26) de 16 a 19 horas.