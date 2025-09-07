Desalambrar

domingo, 7 de septiembre de 2025

«Muy contenta que la jornada transcurre en paz, hay que participar y elegir a los representantes»

domingo, 7 de septiembre de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


La primer candidata a concejala del frente Potencia emitió su voto. La fuerza política que hace su debut electoral lleva en la voz de Soledad Pantano el compromiso y responsabilidad de la participación. Destaca que la «jornada transcurre en paz«, pone de manifiesto la alegría de sostener y defender la democracia realizando un llamado a los /as morenenses «para que eligan a sus representantes».

