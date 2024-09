Nada la Tapa, Mariela Bien en viaje permanente

Una tarde noche legislativa, en los primeros años de kirchnerismo a nivel nacional, la concejala Adriana Palacio explicaba a la oposición que las funciones del municipio no eran solo alumbrado, barrido y limpieza sino que las respuestas sociales le daban a la comuna otras responsabilidades. Pasaron más de 15 años de aquel instante político imperceptible que toma nuevo color bajo el mismo concepto pero en palabras de la Secretaria de Economía de Moreno, una funcionaria que mantiene una agenda muy cargada de viajes profesionales, semanales, en jornadas hábiles de función pública bien rentada por los /as morenenses. No es claro si los gastos salen de su cuenta personal o bien lo financian el gobierno de las comunidades en concepto de honorarios, refrigerio, estadía, etc.



Seguramente la idoneidad de la Dra. Mariela Bien garantice eficiencia y eficacia cuando deja sus horas de trabajo municipal para participar de eventos técnicos, de capacitación, análisis y nuevas síntesis tributarias porque, además de la función pública en Moreno, es Presidenta de la Subcomisión de Profesionales en Ciencias Económicas en el Ámbito Municipal de la Delegación Morón y Vicepresidenta primera de la Comisión de igual nombre a nivel provincial.

Su figura en el gobierno de Mariel Fernández fue creciendo y afianzándose. Es quien lleva el dibujo de mayor recaudación cuando la crisis galopa a campo abierto.





Tapa y nota central de la Revista GBA Profesional, publicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bien deja su impronta. Es interesantísimo compartir algunos conceptos de la responsable de economía morenense, la que lleva el ajuste salarial sin fisuras de los últimos cinco años.



1- “Hoy mi función básicamente es la correcta asignación de los recursos municipales, sobre todo en el contexto en el que estamos atravesando en este momento del país. Evalúo proyectos y coordino lo que son todas las pautas presupuestarias. Las decisiones son de la Intendenta Municipal, por lo que mi trabajo se basa en función a las políticas públicas que la gestión disponga».



2- «Ya no es el municipio que se ocupa solo del alumbrado, barrido y limpieza de hace décadas. Hoy cada vez los gobiernos locales se están haciendo cargo de más políticas públicas como Seguridad, educación, infraestructura, tránsito, género y medio ambiente. Que lamentablemente no van acompañadas de los recursos para poder financiarlas.



3- «“Hoy las prioridades tuvieron que cambiar. Hoy la demanda viene de lo social, al tener que asistir a las comunidades, al tener que dar subsidios, al tener que fomentar el empleo y ver a dónde asignamos los recursos. Más que nada porque ya la obra pública está restringida. Entonces, hay que tener creatividad desde la Secretaría de Economía para poder obtener fondos y poder administrarlos correctamente para poder llegar a toda la comunidad de Moreno. Realmente es una tarea muy difícil y hoy cruza la crisis económica, la pobreza, la falta de empleo, un montón de cuestiones externas que el municipio se tiene que hacer cargo porque el vecino viene y golpea la puerta del municipio para reclamar, dada la cercanía al Estado Municipal.

4- «Es fundamental que salgamos del papel y empecemos a salir de la burocracia estatal en los trámites administrativos. La digitalización es la aplicación de una política sostenible a largo plazo como también lo son los presupuestos plurianuales. También tener estrategias mucho más preventivas ante una economía tan volátil como la de la República Argentina. La Capacitación al personal es fundamental, que la administración pública cuente con, no solamente profesionales idóneos en el tema, sino que los empleados tengan la posibilidad de capacitarse todo el tiempo».





La Secretaria de Economía del gobierno de La Capitana presenta un objetivo ineludible: «Tenemos que estar a la altura, tenemos que seguir capacitándonos, fortalecer, profesionalizar y jerarquizar a la Administración Pública», declara quien es Tapa y no viaja por placer.