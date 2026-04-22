No entramos todos en Vaca Muerta. El futuro de Neuquén está pensado para un grupo selecto de la sociedad. En febrero hubo 110 horas de fracturas hidráulicas ininterrumpidas. Hay 8.823 indigentes. Un 22,4 % de pobres. Pero también se llegó a los mil edificios. Mientras una minoría acapara las tierras y la economía de la provincia, el resto migra, se endeuda.

Por Gustavo Figueroa



(APe).- Neuquén comenzó el año con dos noticias de impacto internacional que pasaron prácticamente inadvertidas en la provincia. El primer dato lo brindó la empresa YPF, al anunciar que dentro de Vaca Muerta, durante el mes de febrero de 2026, se concretó una etapa con 110 horas de fracturas hidráulicas, ejecutadas de forma continua, sin interrupciones, durante cuatro días y medio.



La segunda noticia la dio recientemente el gobernador Rolando Figueroa en una entrevista brindada en Buenos Aires al medio La Nación (8 de abril de 2026) en la que reconocía que Neuquén es la provincia más independiente del país, económicamente hablando: recibe sólo un 15 % de coparticipación nacional. Sin embargo, en la capital de Vaca Muerta habitan, según el último informe del INDEC, que refiere al segundo semestre de 2025, 8.823 personas en estado de indigencia, mientras que el índice de inflación de marzo 2026 alcanzó 3,5 %, la suba de precios más alta del país. Esta cifra influyó directamente en el 22,4 % de la población que se encuentra por debajo del índice de la pobreza (aquí es importante tener en cuenta que el INDEC no considera el alquiler para evaluar índice de la pobreza, como si las personas censadas tuvieran casa propia, cuando ése es justamente el eje de todos los conflictos).



Existe un relato institucional provincial, que replican los medios locales, que no se ajusta a la realidad. Mientras una parte de la ciudad crece hacia arriba (en 2025 Neuquén superó los 1000 edificios), hay otro porcentaje importante de la sociedad que se está comprimiendo, cociéndose en su propio jugo.



Es evidente. No entramos todos en Vaca Muerta. O mejor dicho el futuro de la ciudad más rica del país está pensado para un grupo selecto de la sociedad.



Al respecto, Rolando Figueroa les confesó a dos periodistas porteños dos hechos esclarecedores. El primero fue que a la licitación para la construcción de la pavimentación de la Avenida Mosconi (ex ruta 22) se la disputaron las mismas constructoras que entran y salen de Vaca Muerta y fue adjudicada finalmente a SN Sapag. “Una vez que ya no esté Vaca Muerta, nos van a quedar las obras”, admitió Figueroa frente a la mirada atenta de Eduardo Feinmann. ¿Quién nos asegura que cuando no esté más Vaca Muerta no nos va a quedar el pasivo ambiental y una ciudad desmantelada? La segunda confesión fue ante la presencia de Paulino Rodrigues: Figueroa sugirió que una vez que esté terminada la nueva ruta, volverán los peajes. Es decir, que será la propia ciudadanía la responsable de financiar la fuga de la energía del territorio arrasado.



La inventiva colonial nunca deja de sorprendernos.



Por último, no es un dato menor que la empresa SN Sapag en 2017 fuera señalada por aparecer en los “cuadernos de coimas” durante el gobierno de Cristina Kirchner, beneficiada en 24 obras por un total de 2.084.836.505,40. Dos años después, en 2019, fue procesado Elías Sapag, un hecho judicial y político que ningún medio local informó y que hasta el día de hoy se mantiene en silencio.



Existe un cerco mediatico para investigar y difundir esta información: ¿en qué situación judicial se encuentra hoy la familia Sapag?.



Este es un fragmento microscópico de la historia de una provincia que hace 60 años se comporta de la misma manera: mientras una porción minúscula de la sociedad acapara las tierras y la economía de la provincia, el resto perece, migra, se endeuda, ve sus sueños derrumbarse, sin tierra, sin autonomía y sin la posibilidad de construir con otros una comunidad sana y perdurable.



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