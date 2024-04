«No estamos planteando vender asfaltos a los vecinos de Moreno»

Desde el inicio de la gestión de Mariel Fernández la figura e importancia de Lucas Franco en el Concejo Deliberante fue creciendo. Sin ser titular de la banca ni presidente del bloque oficialista, es el trabajo e interpretación de la partitura política que lo ubica en la centralidad. La sesión extraordinaria del pasado viernes, aprobación de modificaciones y nuevos tributos ( Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria 2024), ratificó una mácula del gobierno: hacer todo velozmente, aún si la acción reniega de la Ley Orgánica o si los fines justifican los medios (existiendo instrumentos consagrados para que fin y medios sean armónicos, aprobaciones que cuentan con las manos en el HCD).

Desde este medio observamos como probable que la «venta de asfalto caliente» tenga baja temperatura (el análisis con herramientas legales será parte de otra nota periodística).

Ofrecer el producto final, resumirlo hasta la mejor comprensión, representa un modo. Capacidad ociosa de la asfaltera, nada frena el avance de más asfaltos y la reconstrucción de infraestructura, dos pilares por donde se columpia el argumento. Franco, miembro informante del «marielismo legislativo, abrió lo que sería un intercambio de opiniones entre los pocos /as que pidieron la palabra.

«Si la planta (asfáltica) tiene capacidad para producir doce (12) cuadras al día, pero están los factores económicos de los componentes (materia prima), como la estructura municipal creada, compañeros /as que fueron capacitados /as para dedicarse exclusivamente a la tarea, inaugurando una nueva era, nueva capacidad del Estado municipal, esto ha llegado al enorme número de siete (7) cuadras asfaltadas por día. Pensamos, y la Intendenta se anima a proponer otra innovación. Hago esta aclaración, la capacidad ociosa, hablo del volumen máximo al que llegamos a colocar y la posibilidad que tiene el Estado de producir para que no vaya a interpretar que estamos planteando venderle asfalto de los vecinos», aseguró Franco en su exposición.

Si la asfaltera puede producir doce (12) cuadras de asfaltos por día y el Municipio llegó a realizar siete (7), las cinco cuadras de diferencia es lo que se piensa comercializar para, en palabras del legislador, «seguir financiando la obra pública que todos los días requieren los /as vecinos /as de Moreno.