«No estoy en una disputa, una guerra o interna contra nadie»

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires confirmó que mantendrá un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, la ex Presidenta de la Nación y máxima autoridad del PJ nacional.

Las expresiones de Kicillof, nota en Clarín, abre consideraciones electorales ya que en octubre se vuelve a votar en Provincia; simbólica porque sería la primera vez que el gobernador visite a Cristina en la prisión domiciliaria, sin obviar que el gobernador repitera que «es una causa armada la que produjo la condena».

Propio a su estilo de evitar confrontar hacia adentro con declaraciones o frases que pueda tomar el sector más refractario a su figura, como es La Cámpora, AK raefirma su estrategia: «Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre”, aclaró el gobernador.