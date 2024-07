«NO me siento convocada por Milei, por La Libertad Avanza»

Antes que el PRO de Macri (un partido en estado asambleario) por amplia mayoría vote la destitución o expulsión de Patricia Bullrich (con todas las amenazas y advertencias de la actual Ministra de Seguridad), en Moreno una afiliada del PRO, quien resultó ganadora de la interna del año 2023, planta semillas antes de optar por la comodidad que sigue ofreciendo lo binario.

Hay un extremo que es Milei, no emerge con claridad el otro lado o polo

Creo que las individualidades en la política cada vez son más fuertes al tiempo que los partidos comenzaron a perder que la fuerza que supieron tener. Siempre dije que yo creo en los principios y los valores, creo que el desafío del PRO es mantener su identidad. Lo que no puede ser, y no quiero ser despectiva con esta frase, es que el PRO sea lo que fue la UCR en Juntos por el Cambio. Cuando Milei habla de una fusión con el PRO, buena la cuestión es como el partido mantiene su identidad para poder pelear poder.

Tiempo atrás hubo un comunicado del PRO en el orden local donde tu nombre no estaba, si Naya, Aguilar y Florencia Asseff

No hubo un llamado. Yo sigo siendo PRO, jugué una interna que gané, incluso fue una contienda muy PRO, yo acompañando a Patricia Bullrich. Soy afiliada al PRO, tengo una relación con Joaquín de la Torre, habría que preguntarle a ellos por qué no me convocaron, pero no es algo que me preocupa porque tengo mis principios y valores muy firmes, sé donde estoy parada. Yo no me siento convocada por Milei (el liberalismo).

Gisele Agostinelli también se refirió a la posición política de una figura que llegó al HCD de la mano de Joaquín de la Torre. ¿Cree que es una traición la salida del bloque de Julián Cigna para constituirse en uno propio? La respuesta es bien política.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: