La sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante dio sus frutos porque el «marielismo» o todo el bloque de Unión por la Patria tiene manos y mayores contribuyentes que levantan un «castillo» con mano arriba y abierta, ningún puño cerrado.

Como era de prever, el proyecto institucional, estatal, de vender asfalto caliente tendría un intercambio de opiniones. Luego de la exposición holográfica del miembro informante del oficialismo, Lucas Franco, un representante de la Libertad Avanza, hombre de raíz e historia peronista, planteó dudas más que objeciones. Daniel Chávez fue preciso y simple: «Tenemos más dudas que antes luego de escuchar las palabras del concejal. Planteó algunas cuestiones que no están en el proyecto. NO queda claro cuál es el porcentaje de asfalto que se a a vender; la fórmula que lleva no se entiende. No queda claro si seguirán haciendo asfaltos a los vecinos».

Del otro lado salió el flamante concejal empoderado Federico Fongi que planteó con respeto la incoherencia de un dirigente de la Libertad Avanza que se pregunta sobre la continuidad de la obra pública cuando el Presidente de la Nación congeló la obra pública para reducir el déficit y llevarlo a CERO.

Como Chávez se sintió aludido, respondió que «está sentado allí para defender los intereses de los vecinos /as de Moreno» y en cuestión jurisdiccional el ámbito de competencia es Moreno y la extraordinaria sesión versó sobre nuevos tributos que pagarán los habitantes de la casa común, sin desconocer que en el parlamento no hay límites al debate.