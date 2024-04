«NO sabemos hasta cuándo puede funcionar la Universidad Nacional de Moreno»

Si escuchamos, leemos e interpretamos las coordenadas que cada jornada inscribe el gobierno nacional, emitir un mensaje como La Universidad está en Riesgo es una dolorosa probabilidad. Donde se sustenta el peligro: los recursos que recibe para el funcionamiento no acompaña el aumento que produce el reacomodamiento de precios, los mega tarifazos. Antes de ingresar en pleno funcionamiento, la UNM recibió la factura de EDENOR que de 3 pasó a 10 millones. No es necesario ser economista o catedrático para presagiar que la próxima boleta será, de mínima, un 40 por ciento más cara.

Segundo riesgo: los salarios muy a la baja de la inflación. Será la UNM quien decida el modo de administrar un presupuesto congelado a valores 2023 en pos de pagar a los docentes de Abogacía, a los maestros /as de 4° Año de la ESPUNM. ¿Hasta dónde pueden continuar los /as trabajadores /as?

Esta mañana, en la segunda jornada de visibilización, en defensa de la Universidad Pública, la Secretaria General de ADUNM (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno) Máxima Guglialmelli, expuso con meridiana claridad las causas que podrían desembocar en el cierre de la casa de altos estudios que tiene 14 años de historia: