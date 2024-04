«No son los jóvenes que llevan a Milei a la Presidencia sino un pensamiento individualista»

Integran y son protagonistas de la Agrupación Sur, jóvenes que militan en el Peronismo de Moreno y reconocen a sus conducciones, Laura Muñóz y Damián Contreras. Situados en un momento histórico, impensado por muchos /as, acceden a expresar el pensamiento político sobre la base sustentando en la «virtualidad efectiva» que las nuevas generaciones responden a los designios del modelo presidencial imperante. La territorialidad situada en las redes es parte de un paisaje que aún no está calibrado en la severa profundidad que representa alcanzar «la autocrítica», formatear nuevas herramientas y dar una discusión con aquellos /as que se mueven en la «modernidad líquida».

La Universidad Nacional de Moreno como espacio central; la defensa de las conquistas y derechos sociales, qué representa ser peronista y que rol tiene la juventud en el campo popular.

Entrevistas en Desalambrar Tv: