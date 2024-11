«NO tengo esperanza en la política pero si milito la salud pública que abraza»

Transmite la confianza de una mujer que reconoce la función pública, las posibilidades, metas y limitaciones que presenta el contexto actual. Adriana Palacio asumió la Dirección de la Unidad de Pronta Atención (UPA 12 Cuartel V) y recuerda que «había poco para brindar» y «mucho por hacer«. La llegada significó el desembarco al territorio, hacer operativos en los barrios de una localidad caliente como es Cuartel V.



En la actualidad la UPA cuenta con 22 especialidades, un concepto de salud pública que «abraza, levanta y contiene a quienes están expulsados del sistema». Palacio explicará los resultados y dará respuestas sobre las consecuencias que provoca una «salud mental deteriorada», con consumos problemáticos en desarrollo; suicidios, violencia de género, infancias y adolescencias maltratadas; adultos mayores que no van al médico porque no pueden comprar los medicamentos.



Transitando los pasos hacia la jubilación, Adriana Palacio sigue cargada de esperanza: «Si me preguntás donde ubico la esperanza te digo en mi propia vida, quiero estudiar el profesorado de meditación, estamos en un momento muy difícil que si no cambiamos la cabeza nada va a cambiar. Hoy no tengo esperanza en la política, lo digo con tristeza después de 40 años de militancia, pero te aclaro que si milito la salud pública desde hacer ¡upa! y no desde un escritorio donde solo se hace una receta».



Entrevista en Desalambrar Tv: