Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 14 de agosto de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«Nos enorgullece que sean las y los trabajadores quienes forman a nuestros compañeros en nuestros sindicatos»

jueves, 14 de agosto de 2025 2 min de lectura

El Ministerio de Trabajo bonaerense firmó convenios para la creación y también para el ordenamiento de Centros de formación existentes.


“No son vouchers, es un Estado provincial presente”, dijo el ministro Correa quien renovó convenios para la formación laboral con distintas instituciones de la Provincia para profundizar las tareas de capacitación de las y los trabajadores bonaerenses.


En ese maro, Correa firmó la actualización de un convenio de formación de mecánica aeronáutica, también los protocolos para el funcionamiento de doce Centros de Formación Laboral (CFL) conveniados con UPCN y, en la sede de la cartera laboral, rubricó el acuerdo marco con AMET para la creación de otro
CFL en la ciudad de Bahía Blanca.


El ministro Correa señaló: “Con nuestro Gobernador Axel Kicillof hemos acertado en la estrategia de direccionar los recursos del Instituto de Formación Profesional, dándole centralidad a las organizaciones sindicales como formadoras, porque sabemos la contención, el cariño y el sostén de la formación y la capacitación que son capaces de dar. Nos enorgullece que sean las y los trabajadores quienes forman a nuestros compañeros en nuestros sindicatos.

Luego explicó que “el año pasado egresaron 83 mil trabajadores y trabajadoras de los centros de formación laboral en la provincia de Buenos Aires y para este año tenemos proyectado que egresen más de 100 mil”. Al referirse a los resultados concretos de la formación profesional, destacó que “esto no es un voucher, esto es un Estado que se compromete, con una oferta gratuita de formación para las y los trabajadores, es un Estado presente”.

MÁS HISTORIAS

Al Máximo: elecciones en el PJ bonaerense

Docentes bonaerenses: oferta del 5 por ciento en dos tramos

La foto que duele: Abel Pintos festeja en el portón de las familias expulsadas

Te pueden interesar

Villarruel reconoció a la mujer policía: “Protegen a nuestra gente con coraje y entrega”

La Fuerza de Mariel en el Congreso nacional

El Frente de Izquierda, coherencia en la lucha, contra todos los ajustes y un plan para Moreno

Moreno celebra el Día de las Infancias