Para el Frente Potencia no aplica aquello de barajar y dar de nuevo. La primera experiencia electoral, cuyo resultado queda ajustado a la polarización, más el ausentismo, obliga a sostener los principios que deberán radicalizarse en la elección de octubre.



Como lo expresa Soledad Pantano, el partido es «nuevo, vivió su experiencia, marcó un camino y ese es el inicio de aquellos que queremos representar algo diferente a aquello que dominó la campaña, el antikirchnerismo o el anti motosierra, por eso digo que en octubre ratificaremos las propuestas en la voz de María Eugenia Talerico«.



Pantano está lejos de desconocer el 44 por ciento de habitantes morenenses que no sufragaron, sin dejar de puntualizar que la elección fue «transparente, en paz, sin ningún tipo de problemas». La elección dejó a Potencia con el 1,12 %, es decir, 2.559 votos.



La victoria de Fuerza Patria o la dura derrota de La Libertad Avanza conduce a un análisis político de Pantano donde aparece la preocupación, que ya tiene un rango general: «Octubre está lejos y si Milei no entiende todo se puede desmadrar» opina la líder de Potencia en Moreno.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: