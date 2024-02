OLP Moreno en la fila contra el hambre

Las organizaciones nucleadas en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) tomaron la decisión de concurrir a la sede del Ministerio de Capital Humano. Sobre la vereda, más de 15 cuadras, esperaron bajo un clima tórrido que la Ministra Sandra Pettovello cumpla con su precepto de recibir a quienes necesitan comida y no a los referentes y/o dirigentes sociales.

En comunicación con Desalambrar, Antonio Castillo, conductor de OLP Moreno, describió la larga espera de hombres y mujeres que no cortaron ninguna calle y que no fueron recibidos por Pettovello quien encabezó la firma de un convenio alimentario con la Iglesia Evangélica Argentina en la localidad de José C. Paz: