Para Mariel Fernández el Presente es Lucha

ABRIÓ EL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS –

Transcurren seis años del primer discurso de Mariel Fernández como Intendenta y hoy, en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante Año 2025, ratifica su identidad, no olvida en absoluto el modelo por el que cree, vive y gobierna.



Conceptos consolidados: esfuerzo, sacrificio, entrega, solidaridad, compromiso, liderazgo, economía popular como alternativa de poder.



Tras la proyección de un video bien producido, estética distintiva, La Alcaldesa efectuó un repaso de lo producido y/o realizado por cada Secretaría y los dos institutos no descentralizados (IDUAR – IMDEL). Aplausos de las organizaciones que son presente en la estructura oficial, en primer orden el Movimiento Evita. Una gran bandera de Reconquista, a la derecha del escenario. Presentes Casa Patria, la Hugo del Carril, Barrios de Pie, La 125, La Cámpora Moreno, Martín Fierro, Los Indios K, SOMOS, entre otros.



Obras públicas terminadas con fondos municipales, aquellas que fueron abandonadas por la Presidencia Milei, algunas paralizadas mucho antes de diciembre de 2023.



Compra de patrulleros, no solo para la Urbana sino para la Bonaerense. Críticas a Milei por desfinanciar también a la Seguridad. A lo largo del discurso (incluido el video) escasa mención al gobierno de Axel Kicillof.

En letra de molde destacó el desempeño de su Secretario de Seguridad Ismael Castro. Tomó ubicación en las estadísticas que maneja su gobierno para referirse a la baja de los delitos. Una definición despertó aplausos: «NO queremos que nuestro municipio se convierta en Municipio narco».



Abrazando a la militancia, levantó la bandera de las «organizaciones populares». Le preguntó al Ejecutivo nacional «qué carajo hace con el dinero de los argentinos y de los morenenses» en alusión política a lo que cada persona aporta cuando adquiere un producto (IVA, es un impuesto coparticipable) y los recursos que desde Nación no vuelven al pueblo.



Resulta notable que a pocos días de terminar el Polo Educativo no haya destacado la obra que fue pagada con Fondo Educativo, un recurso que en palabras de la Intendenta «va todo a la infraestructura de las escuelas». Dato que se añade a pie de página: «desde 2020 llevamos construidas 128 aulas que equivalen a 21 escuelas nuevas» expresó MF.



Sobre Parques Industriales, municipales y públicos, deslizó números extraordinarios. El gobierno haría un relevamiento con la Subsecretaría de Industria, pero en la voz de La Capitana de Moreno serían 15 mil empleos directos y 50 mil indirectos, todo como resultado de las políticas industrialistas, claras y transparentes de su modelo. A eso hay que añadir la industria sin chimenea: el turismo generó 1000 puestos de trabajo de la economía popular, aseguró la Intendenta.



Agradeció a los trabajadores /as municipales y a los sindicatos por el acompañamiento, con ATE Conducción entre los invitados. Con pechera de Alternativa Estatal en ATE, una trabajadora municipal mostró el cartel de Basta de represión y ajuste a los /as trabajadores /as municipales.



No podía faltar el criptogate Libra. La oportunidad invita y Mariel Fernández sacude: «El propio Milei convocó a una estafa y su hermana cobra para tener una reunión con el Presidente”.



Resulta vertebral comprender el sentimiento de Fernández cuando no olvida que su gobierno es de las calles, organización social y lucha. Es un desafío a la desmovilización libertaria, al protocolo nacional antipiquetes.



Pero en la casa común, en el distrito que gobierna, el mensaje a los que se paran frente al Palacio rompió la noche del Club Los Indios: «A esos que me vienen a movilizar frente al Municipio con la bragueta abierta, porque los conozco bien conocidos con la bragueta abierta, les digo a cada militante, compañero /a, vecino /a, para Moreno este 2025, el Presente es Lucha».



Como este 2025 es electoral, MF no emitió opinión acerca de la «suspensión o no de las PASO en la Provincia»; «si acompaña o rechaza el desdoblamiento electoral que persigue Axel Kicillof».