Paritaria municipal: la oferta Ejecutiva del 2,5 toma como guía la inflación de Milei

Las partes se reúnen luego del cuarto intermedio. Este miércoles llega la Secretaria de Economía Mariela Bien, acompañada por el candidato a concejal Alberto Conca y el Director de Asuntos Gremiales, Adrián Marquéz, que milita en el kicillofismo. La carta de presentación llevó el 2,5 por ciento a pagar con los haberes de septiembre (fines de ese mes). Convencidos los gremios que la recomposición no cubre lo necesario, rechazaron el menú hasta la próxima mesa prevista para el próximo miércoles.



Es probable que la serie marche al empate que es técnico en salarios que lejos están de ser dignos. Probablemente la Secretaria de Economía observe los números reales y contemple que la inflación hasta julio tuvo un acumulado del 15,1 por ciento mientras que los /as trabajadores /as municipales ya cobraron un 21 por ciento. El gobierno de Mariel Fernández ha sostenido el modelo de otorgar lo necesario en orden a las cuentas públicas. Dirá que en este ejercicio le gana a la inflación y el 2,5 % de septiembre hasta podría cerrar la paritaria de este año.



El próximo miércoles seguirá la ronda.