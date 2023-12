Paritaria municipal, una reunión de camaradería

Como había quedado establecido en el acta del 31 de octubre en la jornada de ayer hubo un encuentro que estuvo signado por el ajuste de Milei y su impacto en el Municipio (horas después llegaría el paquete de Caputo).

Participaron de la reunión, charla informativa y cambio de opiniones, el Secretario de Gobierno Alberto Conca, el Director de Asuntos Gremiales Adrián Márquez, y los representantes paritarios Walter Cravero (ATE), Marcelo Cosme (SITRAM), y Celeste Pérez (UPCN).

Con la inflación como espada de Damocles sobre el cuerpo de trabajadores /as municipales, ese eje crucial no tuvo propuesta ni reclamo alguno, más allá de esbozarse alguna suma no remunerativa para «redondear» la enorme pérdida salarial. Manteniendo un cierto carácter de mesa técnica fueron expuestos algunos conflictos que cada entidad busca resolver.

Quedó confirmado el tramo del 25 por ciento de recomposición que ingresa al pago del medio aguinaldo. Cuando se haga efectivo el trabajador /a municipal habrá casi empatado la inflación acumulada hasta octubre. Los dos meses finales se cargarán al 50 por ciento de pérdida en los tres primeros años de Mariel Fernández.

Los representantes del Departamento Ejecutivo dejaron en claro que la primer reunión de análisis del próximo año está prevista para el mes de febrero y allí si salió una contra propuesta de «arrancar en enero».

Otro eje que surgió en la mesa de fin de año habrá que seguirlo con atención: despidos por inasistencias injustificadas. Allí los gremios buscarán, en caso de producirse, una solución individual para cada caso bajo estudio.