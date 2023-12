FUENTE: provincianoticias.com.ar

En la nota periodística al portal bonaerense la Intendenta cuestionó la falta de ayuda nacional tras el temporal. Por supuesto que en primer lugar se refirió al paquete DNU que anunció el Presidente Milei: «Lo preocupante primero es la desprotección en que deja ese DNU, principalmente a los sectores más humildes y a los trabajadores y las trabajadoras, o sea, es todo en contra del sector que más lo necesita”,

En esa línea, la jefa comunal peronista explicó que “además, por supuesto, el Estado está para regular, para que el mercado no haga lo que quiera. Si no hay regulación del Estado, entonces queda todo en favor y en decisión del mercado; y la verdad que eso nos deja con una desprotección terrible. Por ejemplo en Moreno, como en otros municipios, pasó un tornado y no tuvimos ningún tipo de ayuda del gobierno nacional. Contamos con algo de ayuda del gobierno de la provincia, porque también va a quedar desfinanciado y de repente te encontrás con una cadena nacional que nos dice que nos va a dejar aún más desprotegidos”.

“La verdad que tengo mucha preocupación y pensaba en todas las personas de la Ciudad de Buenos Aires que festejaban el triunfo de (Javier) Milei y me pregunto qué va a pasar con toda esa gente que alquila, que paga expensas, que paga servicios y más aún las personas que viven de algún plan social o de changas y que están sobreviviendo” agregó la alcaldesa.

Asimismo, y con cierto malestar, Fernández aseguró que “la desolación total, y con nosotros no hubo ningún gesto del gobierno nacional que tenga que ver con el cuidado de sus ciudadanos. Nos estamos arreglando con lo que tenemos. Literalmente es así. En otra situación el gobierno nacional nos hubiera estado asistiendo”.

Con respecto a la posible reforma laboral, advirtió la mandataria municipal del Movimiento Evita que “pienso y recuerdo algunas expresiones del macrismo, más allá de que Javier Milei es el nuevo presidente, tiene claramente una participación muy importante del macrismo y yo recuerdo a Mauricio Macri diciendo que si fuera gobierno haría lo mismo pero más rápido. Y me parece que tiene que ver un poco con esa impronta de tomar la mayor cantidad de medidas posibles”.

Por último, Mariel Fernández lanzó: “Imagínate que hace una semana que están en el gobierno y ya están haciendo un desastre”.