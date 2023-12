«Patricia Bullrich sabe lo que pasa en Moreno, no le temblará el pulso para ir contra las mafias, el narco y sacar la droga de las calles»

Los cambios a nivel nacional impondrán otras lógicas en lo local. El gobierno de Mariel Fernández fijó un rumbo económico atado a la inflación que provoque la administración de Javier Milei. No es algo nuevo pero en 2024 está expresado en las ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria. Para la concejala Gisele Agostinelli (Juntos por el Cambio) el ajuste proyectado «hace caer el relato del marielismo». Entiende que el tasazo será de un 69 por ciento de arranque para luego llegar a marzo con un reajuste tomando la inflación de diciembre 2023, enero y febrero de 2024. Desde el oficialismo legislativo se afirma que el incremento en enero será de un 35 por ciento.

En el campo partidario, Agostinelli pregona una plataforma de acuerdo entre las dos corrientes de JxC antes de anunciar cualquier señala de unidad interna que habilite a considerar un bloque más amplio con la representación de La Libertad Avanza.

Un punto diferencial para el desarrollo político de JxC tiene asiento en dos organismos nacionales que son vinculantes con Agostinelli: el Ministerio de Seguridad en manos de Patricia Bullrich y lo Social donde la figura designada es Pablo de la Torre, hermano del senador bonaerense Joaquín de la Torre. Los programas, planes en dos áreas de enorme sensibilidad ofrecen a la actual concejala otro rumbo y norte. Así lo analiza y expresa: «Para los que creemos que la construcción se hace desde el territorio es fundamental contar con esa cercanía. El diálogo fluido con Patricia (Bullrich) y Pablo (De la Torre) permitirá no solo referenciar las problemáticas sino bajar las soluciones al territorio. Es la posibilidad real de crecimiento que necesitamos la oposición en el orden local. Patricia Bullrich tiene muy claro lo que sucede en Moreno, como funciona el narco y como están metidas las mafias, y no le temblará el pulso en ir contra las mafias, contra el narco, sacar la droga de las calles es fundamental, ofreciendo al mismo tiempo políticas sociales reales para que los pibes no estén en las calles».

