Patricia Rosemberg asume como Directora en el Hospital Mercante

Su carrera y vida en la salud pública tiene una nueva estación. La doctora Rosemberg renunció al cargo que tenía en el Ministerio de Salud de la Nación (gestión Fernández) y fue convocada por la administración de Axel Kicillof. En un tiempo de innumerables complicaciones la dirigenta de Pueblo Libre, concejala mandato cumplido, explica a Desalambrar que «se está incorporando a la gestión de la Provincia de Buenos Aires en la Dirección Médica del Hospital Mercante de José C. Paz» y añade: «Estoy contenta de volver a los hospitales y a la Provincia de Buenos Aires. Estamos en un tiempo muy complejo, tanto en lo nacional como lo provincial, pero siento que en este lugar es donde más puedo aportar»

¿Te convocaron o presentaste currículum?

Me convocaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia…

Viviste muchas crisis a lo largo de tu vida laboral y política, ¿qué tiene la actual de diferente?

Este momento lo que tiene es una crisis social muy grande.No necesitamos ver los números de pobreza para darnos cuenta de lo mal que lo está pasando la gente. Desde ese lugar es parecido a lo que vivíamos en 2001 pero este presente tiene un componente más difícil que es el ENOJO SOCIAL y que lleva a ver que el otro es un enemigo. Creo que en 2001 había menos grieta social, creo que hoy se alimenta eso. Hay que ver el spot de Jorge Macri explicando que va a limpiar la Ciudad, limpiando los contenedores porque la gente que revuelve la basura lo hace mal. Eso no es un exabrupto es una política de inexistente empatía con las personas que buscan algo en la basura para sobrevivir, un modelo de Ciudad para los vecinos y turistas.

Ese enojo social, hablando de ese alimento cuando reina el hambre material, lo muestra al Presidente de la Nación calificando al Congreso como un nido de ratas porque no salió la ley que pretendía

Habló que son una mierda. Bueno, el odio es algo que Milei suma, porque creo que atrás está esa pelea del bien y el mal. Para sostener estos niveles de pobreza se necesita del odio para sentir que no importa el otro /a…

Es algo que se agigantó durante los últimos años y me lleva a preguntarte si, el campo popular, intentó discutir las formas de construcción colectivas, diversas y plurales. Creo que ni está en la agenda la mínima autocrítica

Mirá, no llegamos acá por nada. Si no tenemos la autocrítica para ver las cosas que no funcionaban, de la gente que se quedaba afuera. El peronismo es un movimiento de justicia social que incluye a las personas con sus capacidades y posibilidades y esto no sucedió en el último tiempo. Un personaje como Milei no sucede desde la nada, aunque creo que es un fenómeno que nos trasciende como país, pero necesitamos mirarnos para adentro. Si no lo hacemos repetiremos los mismos errores, esperando que venga un caudillo /a a salvarnos…

¿Esto lo discuten en la agrupación Pueblo Libre, haciendo ustedes la autocrítica?

Si por supuesto porque somos una organización que es referente de la política de los últimos treinta años en lo local, con compromiso provincial y nacional, en tal sentido esta también es esa etapa para Pueblo Libre.