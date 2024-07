Pliego millonario, la basura sigue recolectando

En noviembre de 2020 el gobierno municipal saca a una firma emblemática y anuncia el fin de una caja política, un hecho histórico.

Consorcio Trébol, la empresa encargada de recolectar la basura domiciliaria durante dos décadas, pierde el paquete pero cobra hasta el último peso, sin multa alguna.

Una voz autorizada supo decir en off, «no se puede enfrentar a dos monstruos al mismo tiempo», explicando que la «municipalización del servicio debía esperar la próxima partida».

Un viejo lobo de mar sugirió una metáfora: «Cuando hacés entrar al tigre hay que saber que es un animal que siempre hay que darle de comer sino te muerde», forma de explicar el acuerdo de los Moyano con el Ejecutivo de Mariel Fernández.

La cooperativa – empresa GESTIONAR provee la mano de obra, el Municipio garantiza los camiones y el combustible, así arranca una nueva etapa, casi al mismo tiempo que en el sur del Conurbano, más precisamente el Municipio de Avellaneda, comienza la MUNICIPALIZACIÓN TOTAL de la basura porque finaliza el acuerdo entre Moyano y Ferraresi, termina el contrato de GESTIONAR y CAMIONEROS, gremio todo poderoso que no corta ni quema nada: el plantel de 340 trabajadores pasa a la órbita municipal pero bajo el Convenio Colectivo de Camioneros. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. Solo en el primer año se calculó que el ahorro para el Municipio de Avellaneda superaría los 500 millones de pesos. Un dato relevante: esa contratación de mano de obra duró cuatro años (2016 – 2020).

Mariel Fernández hace operativo el vínculo con Moyano – GESTIONAR en los primeros días de noviembre de 2020. Aquel pliego fijó en cuatro años la contratación de la mano de obra, es decir, el vínculo finaliza en cinco meses. El gobierno elabora un nuevo pliego que prescinde de opiniones técnicas. Se inicia el 13 y el 16 (junio) la Intendenta le solicita al Presidente del Concejo Deliberante que se trate la aprobación de la herramienta: contrato por ocho (8) años de la mano de obra que levanta los residuos domiciliarios, calculando un Presupuesto para ese período de $ 175.752.146.831.

El tiempo previsto alcanza la actual gestión, los cuatro años del próximo intendente /a, y la mitad del siguiente mandato, punto extraordinario que no tiene ningún argumento que lo respalde. Más aún, cuando la administración Festa insinuó «municipalizar la basura» una candidata advirtió que «era un acto de irresponsabilidad política comprometer a otra gestión». Por eso es más interesante conocer las razones o causas insalvables para que La Capitana, en el inicio de su segundo mandato como Intendenta, entierre la histórica causa de MUNICIPALIZAR LA BASURA cuando puede copiar exactamente el caso Avellaneda: absorbe el plantel de GESTIONAR respetando el Convenio Colectivo de Trabajo de Camioneros, lo que garantiza que los mismos trabajadores que manejan las unidades, que recolectan la basura, sigan brindando eficiencia, gran servicio, hito destacado, transformación histórica. El ahorro real permitiría (entre otras cosas) mirar el futuro, preservar recursos y disponer de solvencia para cuando llegue el final de la vida útil de los camiones que el gobierno de Alberto Fernández entregó a la intendencia de Mariel.

UNA CARGA MILLONARIA

Mañana el bloque oficialista (Unión por la Patria) en el Honorable Concejo Deliberante está en condiciones numéricas de aprobar el llamado a licitación del NUEVO PLIEGO, renovación del viejo acuerdo con Camioneros.

En junio de 2020, pliego de la basura, la administración de Mariel Fernández presupuestó $2.185.071.133 por cuatro (4) años de contrato, unos 546 millones de pesos por año, 45 millones por mes o 1.500.000 pesos por día.

Cuatro años después – a valores de mayo de 2024 – el mismo gobierno confecciona un pliego para la misma contratación (mano de obra), por un período de ocho (8) años, calculando de arranque unos 175.752.146.831 millones de pesos, o 21.900 millones de pesos por año, unos 1.830.751.529 millones por mes o 61 millones de pesos por día.

Hay dos diferencias explicables:

1- La contratación pasa de cuatro a ocho años, pero la unidad de medida no cambia, por día y por cuadra. Frecuencia 6

2- En 2020 la Municipalidad recolecta en cinco (5) zonas con un total de 11.002 calles a certificar.

En este 2024, nuevo pliego para pagar la mano de obra, seis zonas (como lo es desde el mes de abril), con 15.558 cuadras a certificar.

Existe un cálculo aproximado de la cantidad total de calles que tiene el partido de Moreno: 19.997 cuadras que suman 2.197 kilómetros.

En 15.558 calles el camión recolector debe pasar de lunes a viernes (Frecuencia 6), reconociéndose oficialmente que la tierra gobierna el 65 por ciento de las calles:

Garantía de confianza: los oferentes deben contar con cuatro (4) años de experiencia como mínimo. Gestionar tiene cuatro en Avellaneda y más de tres años en Moreno. La adjudicataria debe asumir bajo su responsabilidad los seguros y el mantenimiento de los equipos:

Los 41 camiones del Municipio, capitalización del parque automotor (gran ayuda nacional y provincial) que pertenecen a las comunidades, al pueblo, son entregados a la MANO DE OBRA privatizada.

En el equipamiento que manejará la adjudicataria no hay camiones roll off, vitales para que la moderna Planta de Transferencia de la Basura en Reja Grande funcione, algo que no ocurrió hasta el momento

El segundo gran aporte es el COMBUSTIBLE, que lo paga el gobierno de las comunidades:

Mañana en la sesión ordinaria el Concejo Deliberante tiene como primer punto la ORDEN EJECUTIVA, aprobar el pliego que llama a licitación MILLONARIA. Regístrese y archívese.