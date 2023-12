Poder Comunitario propone la vuelta de El Colmenar

El próximo sábado hay una agenda completa que dialoga con los criterios que días atrás expresó Eduardo Balán en este medio. Si la mayor crisis augura desmantelamientos, la oportunidad de crear protagonismo popular más que una opción es el camino.

La Feria de Proyectos Comunitarios, Cuartel V Tierra del Buen Vivir, será un despliegue que excede a la jornada de encuentro. Es un programa o plan que ofrece asistencia técnica y monetaria pero especialmente construir una agenda de trabajo en puntos que vertebran los derechos.

Allí aparece la campaña Que Vuelva El Colmenar, un señal de enorme significado político. La historia tiene sus caprichos y coincidencias excluyentes.

La Mutual nació al calor del peronismo – neoliberalismo de Carlos Saúl Menem, año 1990. Como el mercado bien regulado dejaba afuera a cientos o miles de familias en Cuartel V (también Moreno Norte), las unidades ingresan a los pisos y allí inicia una lucha de alto valor histórico por lo real contra La Perlita y los poderes de turno. Durante el proceso de Néstor y Cristina la Mutual (de transporte) fenece.

El gobierno de Javier Milei piensa en recrear un neoliberalismo potenciado, y en los grandes asentamientos de Cuartel V, con Los Hornos en clave emblemática, los servicios básicos están en el cuadro de deudas, el transporte aún no es un derecho. Por esta causa la historia se vuelve convocante. Hay un proyecto sin visibilidad pública que no está cajoneado. No perder de vista que el pliego vigente con Transportes La Perlita vence en 2026 pero la gestión comenzará a jugar esa disputa desde el próximo año.

Eduardo Balán, ex candidato a Intendente por el Poder Comunitario en Unión por la Patria, convoca al gran encuentro el sábado 16 de diciembre y entre los temas, propuestas y apuestas, emerge El Colmenar. La invitación es amplia, democrática y plural, ¿habrá representantes del gobierno de las comunidades, así llamado el de Mariel Fernández?

CRONOGRAMA

CONCURSO DE PROYECTOS “CUARTEL V-TIERRA DEL BUEN VIVIR” 🏆: Se difundirán las bases de la convocatoria a proyectos en las categorías de Niñez e infancias/Juventud/Adultos mayores por montos que van de los $ 50.000 a los $ 200.000 en los rubros de Economía Social, Cultura Viva Comunitaria y Democracia Participativa.

SORTEO DE 2 CANASTAS DE NAVIDAD ESPECTACULARES!!! Con más de 20 productos de alta calidad para los festejos de fin de año se sortearán dos canastas familiares entre los asistentes al evento.

STANDS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SOCIALES : Contaremos con stands de establecimientos educativos y organizaciones de la localidad, compartiendo sus producciones y el trabajo de todo el año.

ESTRENO DE LA MURGA “MIL PUEBLOS JÓVENES”: Niñas y niños de la Escuela “Mil Pueblos Jóvenes” presentarán su Murga en su primera actuación frente a las familias y la comunidad!

FÚTBOL SOLIDARIO Y UN VIAJE A BARILOCHE PARA LOS GANADORES: Lanzamiento de los Campeonatos de Futbol Femenino y Masculino “Cuartel V- Tierra del Buen Vivir 2024”.

MUESTRA DE TALLERES DE LA ESCUELA POPULAR DE ARTE Y COMUNICACIÓN: Clases abiertas y exposición de los trabajos de los distintos talleres!

COLONIA DE VACACIONES 2024: Se abre la inscripción para la Colonia de Vacaciones “La Alegría Puede Más” de 2024 en el Mes de Enero para niños y niñas de 4 a 18 años.

BECAS JUVENILES “CUARTEL V-TIERRA DEL BUEN VIVIR”: Lanzamiento del Programa de Becas Juveniles en Promoción Cultural Comunitaria para los meses de Abril, Mayo y Junio de 2024

LANZAMIENTO DEL CIRCUITO CULTURAL SOLIDARIO DE CUARTEL V: Se difundirá el calendario de eventos culturales barriales 2024 en las Plazas de Mayor del Pino, El Milenio, Namuncurá, Irigoin y Los Hornos, con Teatro Comunitario, Rock, Cumbia, Murga y actividades artísticas para todas las edades.

¡UNA APLICACIÓN PARA NUESTRA LOCALIDAD!: Presentamos el proyecto de la APP “Cuartel V- Tierra del Buen Vivir” con una red de oficios y servicios solidarios, mapeo de las instituciones, historia e información útil para las familias de vecinas y vecinos en Salud, Educación, Vivienda y Cuidados

CAMPAMENTO DE JÓVENES DE CUARTEL V: Se abre la inscripción para el Campamento de Jóvenes de Cuartel V, a realizarse en Paraná en el mes de Febrero!

EL BARRIO QUE QUEREMOS ES POSIBLE: Como parte de la Campaña “Moreno y su Destino” se difundirán también materiales para una acción comunitaria por la realización del Presupuesto Participativo y los Consejos de la Comunidad en nuestro distrito.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL: PREVENCIÓN Y ACCIÓN: Presentación de un adelanto del Manual de Prevención y Acción contra la violencia institucional en niñeces y juventudes y de la propuesta de la “Red de Prevención y Acción contra la Violencia Institucional y Social en Cuartel V”.

CAMPAÑA “QUE VUELVA EL COLMENAR”: Retomamos la iniciativa de Seguridad, Transporte y Desarrollo para nuestra localidad, con propuestas concretas y una consulta a vecinos y vecinas.

MARCHA FEDERAL DE LAS CULTURAS: Con la presencia de dirigentes nacionales del Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria se compartirá información respecto de esta actividad a realizarse en todo el país durante el mes de Marzo 2024, para visibilizar las expresiones culturales comunitarias y las luchas ambientales en la Argentina.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: Se entregarán reconocimientos especiales al Consejo de Organizaciones Sociales de Cuartel V y a la Comisión de Asociados del Banco Credicoop por su labor solidaria en nuestra localidad y en Moreno.

En el cierre del festival artístico contaremos con la presencia de la banda revelación adolescente de Moreno: FISURA2 (Rock), ganadores en distintos eventos culturales provinciales. Además, durante el evento se celebrarán los 15 años del estreno de “El Cuenco de las Ciudades Mestizas” y se anunciarán también las fechas de lanzamientos de eventos y materiales, como la Opera Rutera “Sanación” y el libro «PODER COMUNITARIO: Elementos para una Política Colaborativa y de Emancipación».