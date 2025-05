Polémica convocatoria del Consejo Escolar

DOCENTES Y AUXILIARES ¿RESPONSABLES DE MANIPULAR ESTUFAS?



¿Quienes ovidaron el Morenazo? ¿Algunos /as recuerdan la columna de directoras /es autoconvocados frente a los inspectores gritando que ya no aceptarían funciones que no les eran propias, que nunca más parches para sostener la educación?



El gas, suministro, artefactos y encendido, no están en la órbita de directores /as, incluso se debatía en el aquel Comité de Crisis que los /as trabajadores /as auxiliares no podían ser los únicos responsables si el sistema no otorga garantías. La solución que se encontró no estaba en Páginas Amarillas sino en el buen sentido de «contratar a gasistas matriculados».



Nair Gómez, Presidente del Consejo Escolar de Moreno, hombre de la docencia, ex Pueblo Libre, hoy cuadro político del Movimiento Evita (organización que fue protagonista del Morenazo), convoca para este viernes a las 10 horas en el Polideportivo de Paso del Rey: «Capacitación sobre encendido y manipulación de estufas” en los ámbitos escolares. Están invitados /as – obligados /as, UN DOCENTE Y UN AUXILIAR POR ESCUELA.



Tres fuentes consultadas por Desalambrar explicaron en absoluto OFF que «el personal directivo», rechazó enfáticamente la iniciativa. De allí que el llamado es «para un docente y un auxiliar» que serán enviados a la capacitación por el superior jerárquico para aprender a «manipular las estufas y asumir la responsabilidad todos los días»… ya que hay que pasar el invierno.

Por el moderno esquema que garantiza velocidad del reclamo, no así la respuesta del Consejo Escolar, llegan las demandas de alumnos /as para que «alguien vaya a encender las estufas porque hace mucho frío».



Debería ser de dominio público la cantidad de escuelas que tienen gas y funciona la calefacción (de estufas) o por aire acondicionado (plan frío – calor).



Por el Morenazo, el Comité de Crisis, la movilización popular, en marzo de 2020 todos los servicios escolares lograron tener los tres puntos básicos: gas, electricidad, agua, sin riesgos de derrumbe en techos y mampostería.