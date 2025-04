Polo Educativo: Mariel a punto de coronar su obra

Ayer hubo paro general en el país, por supuesto que Moreno no fue la excepción. Altísimo acatamiento, no se descontaba el día a los /as trabajadores /as municipales. Pero en la calle Merlo, a metros de Corvalán el trabajo no se detuvo. La Cooperativa Yunque no paró porque ultima los detalles de la entrega del Polo Educativo, llave en mano.







Yunque inició sus actividades en 2021 y tres años después alcanzó el logro de ser la contratista con más obras dispuestas por el gobierno municipal:



Esta mañana el camión de hormigón descargaba el material para concluir con la vereda del Polo Educativo, un edificio vidriado que ya tiene 1 recepción, 1 espacio de mesa de entrada, 11 oficinas, 2 salas de reuniones, 1 oficina de usos múltiples, depósito y sector office, 2 núcleos sanitarios repartidos entre planta baja y alta y 1 escalera principal. Esta ejecución contempló una superficie a intervenir de 312m².



Los últimos detalles del gran despliegue y ejecución de Yunque.







Será motivo de consenso y acuerdo el fin del uso de una pequenísima porción de tierra que albergaba la cancha de bochas porque listo está… el POLO EDUCATIVO, el Nuevo Consejo Escolar.