PyME: «El peso del Estado está en los impuestos y eso por ahora no se toca»

Es el dogmatismo más que la ideología. Así define un hombre de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) a la política del gobierno nacional. Salvador Femenía, que preside la Unión de Comerciantes y Empresarios y Profesionales de Moreno (UCEP), conoce las estadísticas, números y proyecciones, es una voz autorizada al momento de expresar cómo viven la crisis las pequeñas y medianas empresas, particularmente con una política que avanza hacia la desregulación, trabajo encomendado a Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina).

«El Ministro estuvo hablando ante nosotros en CAME, nos dio ejemplos de lo que estaba desregulando, en muchas estamos de acuerdo pero no tiene razón en todo porque no todo es desregulable o no es el tiempo para hacerlo», comenta Femenía que estuvo en esa reunión con Federico Sturzenegger.



Se impone una razonamiento lógico porque abrir el mercado o desregular todo podría ser una lápida para las PyMes porque existe algo llamado «competencia» y algo más: «El peso del Estado está en los impuestos y eso por ahora no se toca, y es más, tenemos una parte del Impuesto PAIS, que antes no estaba y se puso para que esa plata vaya quien sabe a donde. Es un peso tributario más que tiene la Nación, luego las provincias y los municipios, todo eso es muy grande para las pymes lo que lleva a que no tengamos forma de competir con nadie» declara Salvador Femenía.

Mención especial y análisis de las Tasas Municipales, el peso local que asfixia en territorio que ahora tiene una resolución del ENRE que impide a EDENOR ser agente de retención municipal.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: