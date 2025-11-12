Desalambrar

Quebró la empresa láctea La Suipachense: Tenía 140 trabajadores

miércoles, 12 de noviembre de 2025 2 min de lectura

El juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó en las últimas horas la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de la empresa láctea La Suipachense, una emblemática firma con 75 años en el mercado.


Luego de tres meses de cese de actividades, la firma actualmente en manos del empresario venezolano Jorge Luis Borges León debía presentar un plan de crisis a fines de octubre, pero no lo hizo y la justicia la declaró en bancarrota.


La empresa ocupaba a 140 empleados y es una de las principales fuentes laborales de la pequeña localidad de Suipacha, de menos de 12 mil habitantes.


La resolución judicial plantea “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y dispuso la inhibición general de bienes de la compañía.

 


A su vez, determinó la inhabilitación del empresario Borges León “que cesará de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra salvo que se dé alguno de los supuestos de reducción o prórroga previstos por la ley concursal”. A su vez, lo obliga a requerir “autorización judicial expresa” para salir del país.

FUENTE: INFOCIELO

