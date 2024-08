«Quien no entienda que hay que sostener al Axel Kicillof está equivocado»

En el palco o escenario se encuentra el líder del Ateneo Néstor Kirchner, ex precandidato a intendente, actual Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Walter Correa emite su discurso en la presentación de La Patria es el Otro. Cerró el acto Andrés El Cuervo Larroque, la maquinaria puso primera y arranca ¿la construcción superadora al kirchnerismo?



Martín Arrizabalaga, hombre del riñón político de Correa, dirigente del Ateneo, estuvo presente en la jornada que ratifica un armado que viene sembrando adhesiones desde hace un tiempo. Kicillof habló el año pasado de «una nueva música», Arrizabalaga comparte el mensaje y lo ratifica: «Definitivamente debemos encarar un nuevo proceso, creo que ante la última derrota que lo pone a Milei Presidente, el Cuervo Larroque dijo el sábado pasado que debemos hacer una autocrítica y pedir perdón al pueblo argentino. Creo que no hemos logrado expresar con claridad un nuevo proceso«.



Ubicar las fechas supone identificar el tiempo y un ingrediente político interno. El cuadro dirigencial del Ateneo Néstor Kichner señala 2015 como el punto de inflexión en cuanto errores cometidos, lo que implícitamente significa que los mismos son de todos /as, pero nadie desconoce que la centralidad de las decisiones fueron de CFK. De allí a La Cámpora hay centímetros. Hace muy poco tiempo, la Intendenta Mayra Mendoza, sacudió al gobernador Kicillof en una reunión por la avanzada de Ferraresi o La Patria es el Otro en terreno quilmeño. Arrizabalaga conceptualiza una respuesta política sublime: «Cuando no te ordena la convicción te ordena la necesidad, Mayra Mendoza necesita un gobernador fuerte, consolidado, que necesita ser acompañado, porque ella es una compañera Intendenta que hace las cosas bien en su distrito y necesita de la Provincia de Buenos Aires para materializar su proyecto político pero digo, quien no entienda que hay que sostener a Axel está equivocado».



Otra consulta recorre la entrevista, ¿Walter Correa deja de ser soldado para asumir como Coronel de La Patria es el Otro?



Entrevista completa en Desalambrar Tv: